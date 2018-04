Senado aplazó para el 5 de junio votación para definir convocatoria de la consulta anticorrupción

–Para el 5 de junio el Senado de la república aplazó la votación sobre la conveniencia de la consulta anti – corrupción promovida por la Alianza Verde.

La propuesta de aplazar fue del Centro Democrático, quien se comprometió apoyarla y hacer campaña por el sí.

La plenaria del senado empezó hacia las 4 de la tarde el debate sobre la conveniencia o no de la consulta anticorrupción. Inició con la argumentación de la senadora Claudia López, quien señaló que en la iniciativa no se puede configurar un conflicto de intereses ya que no se está legislando, sino simplemente expresando la conveniencia de su realización.

“Esta consulta está respaldada por 4 millones de firmas, son los ciudadanos con sus firmas quienes escogieron que tipo mandato político quieren llevar a las urnas”, dijo López.

Explicó que la diferencia con el texto que se puso a consideración en el 2003 es que era un texto legislativo y en este caso se recogieron unas firmas que avalaron 7 mandatos políticos. “Hoy lo que se le pide a la plenaria es que se pronuncie sobre la conveniencia si los ciudadanos van a votar a las urnas o no”.

Propuso además un acuerdo para que la consulta no se cruce con las elecciones presidenciales.

No obstante a renglón seguido vino la propuesta del Centro Democrático leída por la senadora Paloma Valencia en el sentido de que se vote la conveniencia o no el 5 junio para que no interfiera ni con la primera, ni la segunda vuelta presidencial.

“La propuesta para los integrantes del Congreso es que la votación y la discusión de esta proposición se haga el 5 de junio, fecha en la cual habrá tiempo para discutir todos los temas. El Centro Democrático se compromete si esta propuesta es aceptada que la bancada de este partido votará afirmativamente todos los puntos de esta consulta, hará campaña en las campañas por sí”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Entre tanto el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Apoyamos el referendo anticorrupción para que empiece un proceso de recuperación de la legitimidad democrática.

Agregó el congresista que en el momento en que se implemente la consulta porque es una orden al Estado, y para el tema de los salarios para los congresistas el acto legislativo que implementa la consulta si de verdad requiere iniciativa del ejecutivo, tendrá que tenerla ya que no es discrecional porque la consulta es un mandato.

El senador Hernán Andrade presidente del Directorio Nacional Conservador dijo que la colectividad acompaña la consulta pero después de las elecciones presidenciales, “Tenemos observaciones en puntos específicos, pero estoy de acuerdo en que esta consulta vaya a manos de la ciudadanía, la corrupción es un tema de la sociedad por el que tenemos que luchar todos.”

El senador Carlos Baena del Partido Político Mira sostuvo que apoyan la consulta pero después de las elecciones y cuestiono el costo de la misma.

Por su lado el Partido de la Alianza Verde por medio del senador Antonio Navarro expresó: “a nombre del Partido Alianza Verde, estamos dispuestos a ceder en el aplazamiento de la votación de la Consulta Anticorrupción para que no interfiera en el debate electoral”.

Pero antes de votar la proposición del Centro Democrático los partidos políticos debatieron y dieron a conocer sus opiniones, el senador Roy Barreras manifestó: “No es fácil para una sociedad como esta plantarse de frente a un tema como el de la corrupción. Lo que hay que hacer para combatir la corrupción es una reforma política estructural y una reforma a la justicia”.

Entre tanto el legislador Jimmy Chamorro explicó, “Respetamos pero no compartimos la opinión del senador Roy Barreras. Esta iniciativa está encamina en la dirección correcta, es un paso que da un mensaje positivo al pueblo colombiano”.

El senador Carlos Fernando Galán de Cambio Radical manifestó: “Apoyo el espíritu de la Consulta Anti Corrupción sin embargo es importante que los colombianos sepan que la ley y la Constitución prohíben someter a consulta popular reformas constitucionales y leyes que sean de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El legislador de la Alianza Verde Antonio Navarro anotó, “Lo que se va a votar en la consulta es un mandato al gobierno para que presente iniciativas para el cambio de leyes y normas que permitan desarrollar el mandato ciudadano. Estamos defendiendo la democracia participativa”.

A su turno el senador Ernesto Macías del Centro Democrático indicó, “Bancada del Centro Democrático en Senado propuso votar la “consulta anticorrupción” el 5 de junio, para evitar que la conviertan en bandera electoral. Ese día la votaremos afirmativa a pesar de que nuestro candidato Iván Duque tiene la más concreta propuesta anticorrupción”.

Otro de los voceros el senador Jorge Enrique Robledo dijo, “”El origen de este proyecto de Consulta Anticorrupción es que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Estamos en el puesto 126 entre 140. Y con lo de Odebrecht ya vamos por la medalla de oro”.

Impedimentos negados

Roy Barrera, Sammy Mereth , Jose David Name , Eduardo Pulgar, Carlos Alberto Baena , Manuel Antonio Virguez, Carlos Fernando Motoa, Jaime Amin, Miryan Paredes, Mauricio Aguilar, Manuel Guillermo Mora , Antonio Guerra, Nidya Marcela Osorio , Roosvelt Rodríguez , Roberto Gerlein , Laureano Acuña , Nora García , Jaime Duran , Armando Benedetti , Andrés Cristo , Bernabe Celis , Olga Suarez , Rosmery Martínez , Miguel Guerra , Luis Emilio Sierra

¡GANAMOS! No se confundan: La meta de 4,3 millones de colombianos es aprobar los 7 mandatos contra la corrupción y abuso de poder, esa es nuestra agenda y lucha, no buscamos ventaja para Fajardo, buscamos transformar el país y hacer valer la voz ciudadana #ElCambioEsImparable pic.twitter.com/2p8B8ma4Jk — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 18 de abril de 2018