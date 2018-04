Terror en el aire: La grave emergencia al estallar un motor en pleno vuelo que dejó un muerto y 7 heridos en EE.UU

–Una mujer, Jennifer Riordan, ejecutiva bancaria, oriunda de Alburquerque, Nuevo México, fue la víctima mortal que dejó la grave emergencia que sufrió este martes en pleno vuelo un avión de Southewest Airlines, con 148 personas a bordo. Y una mujer fue la que evitó una catástrofe: Tammy Jo Sbhults, la piloto.

La aeronave se despresurizó al romperse una ventanilla como consecuencia de la explosión de un motor.

Jennifer Riordan, que iba sentada junto al ala izquierda en la cual estalló el motor, estuvo a punto de salir expulsada por el orificio, al igual que otros viajeros cercanos, pero otro pasajero, arriesgando su vida, lo evitó cubriendo con su cuerpo la ventanilla. No obstante, la mujer falleció.

Siete personas fueron atendidas por lesiones menores en el aeropuerto, tras descender del avión, indicaron directivos de la aerolínea.



El avión había partido del aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, rumbo a Dallas, Texas y tras producirse el accidente, se activaron las mascarillas de oxígeno y la capitana Tammy Jo, de 56 años, procedió a realizar el aterrizaje de emergencia, el cual logró exitosamente, a medio camino, en el aeropuerto de Filadelfia.

El motor izquierdo del vuelo 1380 de Southwest Airlines estalló alrededor de las 11:30 a.m. al parecer por una pequeña fuga de combustible, dijo el comisionado del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Adam Thiel, en una rueda de prensa en el aeropuerto.

A su turno, AnnGerhart publicó en Twitter:

“Tenemos parte del avión desaparecido, así que vamos a tener que reducir la velocidad un poco”, dijo la notable Tammy Jo, y luego se despidió de cada pasajero sacudido cuando desembarcaban. Guau”.

CBS reseñó que Tammy Jo Shults –“con nervios de acero”– fue una de las primeras mujeres de combate en el Ejército de Estados Unidos, según amigos y exalumnos del grupo.

#JoeOfTheDay today is Tammy Jo Shults Pros: Manually landed Southwest Flight 1380 with a blown out engine saving 142 passengers on board. Hero Cons: Nothing whatsoever pic.twitter.com/XOQUhbAGxk — Barstool Pros Joes (@BarstoolProJoes) April 17, 2018

Los pasajeros del vuelo Southewest la aclamaron como un héroe, reseñó a su vez Claudia Santorno.

Hero Pilot Tammy Jo Shults saved all but one passenger from a 'freak accident'. (187 thwarted?)@realDonaldTrump #Qanon @POTUS pic.twitter.com/GheD4SCjfr — Bruce Althouse (@PossumHunter7) April 17, 2018

“The pilot Tammy Jo was so amazing! She landed us safely in Philly." https://t.co/wPtNAvzVzw — HuffPost (@HuffPost) April 18, 2018

A bordo de la aeronave, un Boeing 737-700 (N772SW), viajaban 143 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, estableció la aerolínea en un comunicado en el cual expresó su más sincero agradecimiento a los pilotos y auxiliares de vuelo “que actuaron de forma profesional y rápida para atender a nuestros clientes durante el desvío y el aterrizaje de emergencia”

“Estamos profundamente tristes por confirmar que hay una muerte como resultado de este accidente”, reseña el comunicado de las directivas de la empresa aérea.

“Toda la familia de Southwest Airlines está devastada y extiende su más profunda y sincera condolencia a los clientes, empleados, familiares y seres queridos afectados por este trágico evento. Hemos activado nuestro Equipo de Respuesta a Emergencias y estamos desplegando todos los recursos para apoyar a los afectados por esta tragedia”.

Finalmente estableció que los funcionarios de Southwest Airlines se pusieron en contacto directo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar una respuesta inmediata y coordinada a este accidente. Southwest está en el proceso de recopilar información adicional con respecto al vuelo n. ° 1380 y cooperará plenamente en un proceso de investigación”, concluyó.