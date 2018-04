V congreso internacional: la educación en la primera infancia, un reto permanente

Con el nuevo rumbo moderno que tomó la educación inicial en Colombia, con normas y directrices nacionales, es necesario repensar y modificar el modelo educativo para nuestros niños y niñas menores de 6 años. De ahí que tendrá que modificarse el preescolar tradicional que hemos conocido.

El mundo entero se encamina hacia una completa transformación de la educación inicial, y Colombia no solo ha tomado parte en ese proceso, sino que avanza con seriedad y pasos firmes, tanto que ya se destaca que más que un programa tiene una Ley, la 1804 de 2016 o Ley de Primera Infancia, que reconoce la educación inicial como componente fundamental en la atención integral.

Obviamente, el camino trazado no es fácil de recorrer, porque se requiere modificar la reglamentación existente en temas como el preescolar y que todo el país hable un mismo lenguaje. En ese contexto resulta fundamental lo que se está haciendo y el haberse encaminado en ese objetivo global de proveer a los niños del mejor escenario para su formación integral.

Esa será la carta de navegación que se dará a conocer en el marco del V Congreso Internacional de Educación a la Primera Infancia, 2018, que tendrá lugar en Bogotá, en la sede de Compensar de la calle 94, el viernes 27 de abril, con la presencia de expertos de Finlandia, Italia, Cuba, Japón, Uruguay y Colombia.

El tema del congreso es ‘Visión hemisférica de la educación inicial’, teniendo en cuenta, como afirma Víctor Vergara, director de la regional Bogotá-Cundinamarca de la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (Andep), que “universalmente se generaron cambios con respecto a la educación a la primera infancia, cambios estructurales profundos en los diferentes países y continentes, en busca de alcanzar una educación inicial mejor estructurada, saliéndose del tradicional modelo, prácticamente ya en la obsolescencia, para perfilar a un mejor ser humano”.

Significa esto, agrega el experto, que la “educación inicial va más allá de la simple escolaridad para comprender los derechos del niño como ser humano, como persona, como un sujeto de derechos, pero con sus propias individualidades y características, con sus propios sueños y visión de su mundo y, por ende, con un ritmo diferente para desarrollarse potencialmente”.

Así las cosas, se rompen paradigmas y se da paso a modelos basados en la experiencia, en donde los niños exploran, indagan en sus deseos y preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad, más que sumirse en los contenidos temáticos. En primer plano están ahora las relaciones, los encuentros, el diálogo, la negociación, siempre bajo la orientación de un maestro que no es ‘el que manda’, sino protagonista de todo el proceso, que es “constructor permanente de situaciones y ambientes que dan vida a las experiencias que los niños y las niñas viven, y las reconstruye, enriquece y reorganiza para generar nuevas acciones que les posibilitan nuevos aprendizajes”.

Modelos exitosos

En el V Congreso Internacional de Educación a la Primera Infancia se podrá conocer la experiencia de diversos países en la transformación de la formación en la primera infancia.

“A mí me encanta la posición de Chile y me parece en ese sentido que han avanzado mucho y tienen una perspectiva muy local, que es lo que nos hace falta. Finlandia es un claro ejemplo en el mundo de educación y nos da enseñanza, con una sociedad única, y el ejemplo de los demás países es también muy importante de ver y analizar, son experiencias valiosas para todos porque se trata no de copiarnos uno de los otros, sino de entender que lo que tiene sentido es hacer una interlocución, un diálogo que nos permita comprender mejor la situación propia para ver cuáles aspectos son universales y cuales responden a unas situaciones en cada uno de los contextos”, precisa la doctora Rosa Julia Guzmán, ponente por Colombia y directora de la Maestría en Desarrollo Infantil de la Universidad de La Sabana.

En su concepto, “en Colombia tenemos una infinidad de contextos y hay que aprender de las diferentes comunidades y de esas realidades, para que podamos ayudarles y nos ayudemos nosotros mismos, partiendo de la investigación y de la aplicación práctica, sólida y consistente, a partir de las condiciones particulares y situadas del desarrollo infantil”.

Para Patrizia Mascioli, doctora en Filosofía en la Universidad G. D’Annunzio, de Chieti, Italia y directora del Gimnasio Alessandro Volta, sin duda, la educación inicial es determinante, pero debe ser “una educación para el desarrollo de la integralidad de la inteligencia y del afecto”.

Es precisamente con esa mirada integral que se asumen los nuevos caminos en el mundo, dado, como explica la doctora Mascioli, que “los primeros años son fundamentales para los aprendizajes y desarrollos futuros; a través de las actividades lúdicas se estimulan las capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales de los niños, entendiendo que son aspectos de un ‘unicum’, que es la persona.

“En la familia se aprenden normas, se siguen rutinas y viven las tradiciones (aspecto

fundamental para la vida). En la escuela se utilizan espacios y materiales específicos que contribuyen a que los niños y las niñas desarrollen aprendizajes y competencias, pero más que esto, la escuela se constituye en sí misma como el lugar donde inicia la aventura consciente del desarrollo de la personalidad, del YO (desde hace poco han aprendido o están aprendiendo a decir yo, mirándose al espejo); un yo que aprende a vivir y a sentir el valor de las relaciones con los otros, con el mundo (niños felices). Si el paso familia – colegio es tranquilo, entonces los niños podrán vivir bien una adecuada escolaridad, podrán ser felices”, agrega.

Pero, esa interacción con el mundo debe ser integral, por eso los expertos destacan otros elementos fundamentales, que abarcan además de un ambiente rico en estímulos por medio de actividades cotidianas en las que se reconozcan sus intereses y emociones, un marco legal “con horizonte pedagógico definido y todos los componentes que trae una política de estas, como cualificación del talento humano, espacios y ambientes adecuados y seguros, nutrición y salubridad puntual y específica para niños y niñas de las edades o etapas que comprenden la educación inicial”, destaca Víctor Vergara, director de la regional Bogotá-Cundinamarca de la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (Andep).

Para el caso colombiano, tener una Ley de Primera Infancia, continúa, es extraordinario. “Fue intersectorial, en ella participaron varios ministerios como los de Salud, Educación, Cultura; varias asociaciones, y como Ley garantiza un presupuesto, un financiamiento futuro, establecido en los Conpes, que incrementa anualmente, además de que no corre riesgo por los cambios de gobierno”.

“El mayor reto es que los agentes educativos relacionados con la primera infancia se apropien de la intención que conlleva esta nueva normativa, este nuevo rumbo; apropiarse y hacerlo suyo; crecer, crecer profesional, personal e institucionalmente para lograr una prestación de verdadera calidad de nuestros niñas y niños”.

Así, el mundo avanza en la construcción de una educación para la primera infancia basada en unos principios universales, pero aplicada a cada contexto en particular, a cada cultura, y hay experiencias muy interesantes como la de Finlandia, en lo global, o en la región Chile, Uruguay; en Asia, Japón, y hay que destacar el impulso que le ha dado Colombia al tema.

ATENCIÓN INTEGRAL

Sin duda, los primeros años en la vida del niño son demasiado importantes para su presente y su futuro. De ahí este movimiento mundial para proveerles una educación integral, que incluye buena nutrición, un esquema de vacunas completo, y una estimulación oportuna y pertinente.

Una orientación en la que se respetan los derechos del niño, pero también su historia, su realidad, su entorno y en la que hay apoyo de los medios de comunicación, de los docentes, de las iglesias, los colegios, las instituciones, como parte de una sociedad dinámica que debe ir interpretando lo que está pasando y desarrollando propuestas que sean viables y pertinentes.