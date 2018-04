El fútbol argentino se toma la agenda de la Feria del Libro

Para Argentina, el fútbol no es un deporte cualquiera, sino que representa una pasión que su gente vive y respira las 24 horas del día. Por ello, como país invitado de honor de la FILBo, no podía dejar de lado entre sus actividades la visión de la pelota desde la perspectiva de los escritores y periodistas que han escudriñado todos los rincones de la cancha en artículos, relatos, libros y películas.

Sin duda, el protagonista de este grupo, el dueño de la 10, es Eduardo Sacheri. Su rol como promotor de lectura dentro del Ministerio de Educación de Argentina le ha convertido en un referente literario entre los ciudadanos de su país al margen de su afición al fútbol, traducido en sus primeros relatos y su participación en el guion de la película “Metegol” (2013).

La cuota periodística de este selecto grupo la pone Luciano Wernicke, quien ha centrado su carrera en relatos futbolísticos gracias a su capacidad de descubrir detalles extraños y curiosos de un campo de juego, aspecto que está presente en sus obras ‘Historias Insólitas de los Mundiales’ e ‘Historias Insólitas del Fútbol’.

A través de diferentes anécdotas en la historia del balompié que han llamado su atención, ha confesado en varias ocasiones que la principal motivación que ha tenido para centrarse en el fútbol como temática de sus historias ha sido la diversión y la curiosidad que le generan sus diferentes escenarios.

El lado rebelde viene con Sergio Olguín. Con una destacada trayectoria en la que ha fundado revistas culturales como “V de Vian” en 1990 y en la que ha colaborado con medios como La Nación y El País de Montevideo, su vasta experiencia le otorga la confianza que caracteriza a un delantero nato en el área mientras busca un gol, el típico “9” goleador. Asimismo, su incursión en novelas juveniles y literatura para adultos, entre ellas, “Cómo cocinar un plato volador” y “La fragilidad de los cuerpos”, han afianzado su versatilidad a tal punto de convertirle en el depredador del gol, idóneo para esta destacada selección que estará presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

No podemos dejar en banca a un referente como Andrés Neuman, que ha ganado notoriedad entre los escritores asistentes a la FILBo, por atreverse a afrontar el gran reto que implica desentrañar el famoso episodio de “la mano de Dios”, que tuvo lugar en el primer gol de Diego Armando Maradona, en los cuartos de final del Mundial de México 86.

Nauman, ha forjado gran reputación como poeta, narrador breve y novelista, faceta en la que logró su mejor trabajo hasta la fecha con El viajero del siglo, obra que le otorgó el prestigioso Premio Alfaguara de Novela en 2009.

Finalmente, el quinto y no menos importante escritor que se adentrará en el mundo del fútbol durante la FILBo, es Diego Golombek, quien no solo ha mostrado gran interés en la educación de los jóvenes y en desarrollar desde la ciencia habilidades útiles para la vida, sino que también abarca una gran multiplicidad de temas en su vasta carrera que incluye títulos como El nuevo cocinero científico: cuando la ciencia se mete en la cocina, Sexo, drogas y biología (y un poco de rock and roll) y Cerebro: últimas noticias, buscando así que niños y jóvenes fomenten su pensamiento crítico, creatividad, igualdad de oportunidades y desarrollo personal.

¿Cuándo comenzará a rodar la pelota?

Los eventos de literatura argentina y fútbol iniciarán hoy, miércoles 18 de abril, a partir de las 6 de la tarde con el conversatorio “Entre la épica y la lírica: Grandes jugadas del fútbol”, donde Eduardo Sacheri conversará en la sala A del gran salón Ecopetrol con los colombianos Juan Gabriel Vásquez y Alberto Salcedo Ramos, bajo la moderación de Sergio Ocampo Madrid, sobre los elementos que contiene una buena jugada en este deporte, ya sea una trama impresionante o un momento de poesía.

Por su parte, Diego Golombek acompañará a Sacheri en el panel “Literatura, fútbol y endorfinas”, el viernes 20 de abril a las 7 de la noche en el pabellón argentino, donde ambos autores darán una charla sobre las pasiones que desata el que hoy en día es considerado el deporte más lindo y popular del mundo.

Como parte del homenaje al escritor y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa, Sacheri también se encontrará con Sergio Olguín y el periodista colombiano Nicolás Samper para discutir sobre el vínculo que existe en la literatura y el futbol, tema en el que el fallecido literato rosarino era experto, durante la charla “5 a 0: La revancha ficticia. ¿La literatura da vuelta el resultado?” que tendrá lugar el sábado 21 de abril a las 6 de la tarde en el pabellón argentino.

A su vez, episodios polémicos de este deporte como “La mano de Dios”, el inolvidable gol que Maradona anotó en el Mundial de México 86 contra Inglaterra, será abordado a fondo por Andrés Neuman como si lo viviera por primera vez en el conversatorio “La mano de Dios: El gol contado por un locutor, un poeta y un narrador”, que se llevará a cabo el jueves 26 de abril a las 6.30 de la tarde en la librería Santo y Seña.

Finalmente, el sábado 28 de abril a las 8.00 pm, el pabellón argentino se cerrará las charlas de literatura argentina y fútbol con el panel “Y Dios creó el fútbol”, en el que el periodista argentino Luciano Wernicke y el colombiano Nicolás Samper ofrecerán un conversatorio sobre la historia de este deporte que mueve pasiones.