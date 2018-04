Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta

Loterias

Loterías del 18 de abril en Colombia:

Baloto 03 23 31 35 40 15

Revancha 14 16 32 34 39 07

Valle 6903 – Serie 195

Manizales 2473 – Serie 003

Meta 4508 – Serie 095

DORADO

Mañana 0116 – Tarde 2713

CULONA:

0941

SUPER ASTRO SOL

3239 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

2966 – Signo Capricornio

PIJAO:

1693

PAISITA:

Día 1738 – Noche 1275

CHONTICO:

Día 4060 – Noche 6326

CAFETERITO:

Tarde 9990 – Noche 2397

SINUANO:

Día 4074 – Noche 8797

CASH THREE:

Día 112 – Noche 318

PLAY FOUR:

Día 6177 – Noche 7120

SAMAN:

2880

CARIBEÑA:

Día 3296 – Noche 1421

WIN FOUR:

3032

EVENING:

2899

MOTILÓN:

Tarde 1571 – Noche 5424

LA FANTÁSTICA:

Día 2708 – Noche 7478

ANTIOQUEÑITA

Día 7888 – Tarde 5199

EL COLONO:

5978