Vargas Lleras reitera propuesta de unificar períodos de alcaldes, gobernadores congresistas y Presidente

Durante el Congreso Nacional de Municipios que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, reiteró su propuesta de unificar los periodos de los alcaldes, gobernadores, congresistas y Presidente.

“Vamos a unificar los períodos de Presidente, de Congreso y de todos los mandatarios de Colombia, estoy dispuesto a darme esa pela y lo voy a proponer desde el primer día de mi gobierno”, sostuvo Vargas Lleras.

En el encuentro, al que asistieron más de 600 mandatarios locales, el candidato a la presidencia por el movimiento ciudadano #MejorVargasLleras explicó que por la no unificación de los periodos muchos proyectos y programas quedan a media marcha y no se pueden concretar.

“No hay nada peor, cuando uno está como Ministro, a mitad de gobierno, que tener que entenderse con nuevos alcaldes, que no lo conocen a uno, que no conocen los programas, que duran un año haciendo la curva de aprendizaje. Y no hay nada peor para ustedes que a mitad de periodo les cambien los funcionarios del Gobierno Nacional. Quedan bloqueados”, Señaló Vargas Lleras.

El aspirante presidencial dijo que resulta muy inconveniente que a lo largo de cuatro años se tenga dos periodos de Ley de Garantías y planteó tres escenarios posibles: reducir el período de los actuales alcaldes, alargarlo o que los próximos sean elegidos solo para dos años.

“Discútanlo, pero tómenme muy en serio porque ustedes saben que lo que yo digo, me lo propongo y lo cumplo”, manifestó.

Vargas Lleras también se comprometió a acabar con las Contralorías departamentales y municipales al explicar que anualmente demandan 1 billón de pesos y solo se recupera el 0,1 % en su ejercicio de control fiscal.

Igualmente, planteó una reforma a las Corporaciones autónomas para redefinir sus competencias y a eliminar los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCADS) responsables de definir los proyectos de inversión de las regalías cuya aprobación toma más de un año.