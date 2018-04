por: Mauricio Botero Caicedo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó que su Gobierno tomó la decisión de frenar su condición de garante las conversaciones que adelanta el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en ese país hasta que este grupo suspenda “las actividades terroristas”.



Moreno también anunció una investigación contra el ex – presidente Rafael Correa por supuestamente haber recibido dinero de las guerrillas colombianas de las Farc para financiar su campaña política. El mandatario ecuatoriano dijo que tiene en su poder un video que evidenciaría cómo esta guerrilla habría financiado los proyectos políticos de su antecesor. En diálogo con el canal NTN24 a Ecuador, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno confirmó que se investigarán la veracidad de unas pruebas contra el ex – presidente Correa. “Acabo de ver un video que me pasó un periodista, y me dice inclusive un testigo protegido, que las Farc entregaba dinero para las campañas del ex – presidente Correa, yo pedí que se investigue su autenticidad”.

Todo parece indicar que a los ecuatorianos se les rebosó la copa. A diferencia del gobierno colombiano, que no cede en su propósito de hacerles a los terroristas cuantas concesiones sea necesarias para que no abandonen las conversaciones de paz, los ecuatorianos no están dispuestos a que los narcoterroristas sigan asesinado, secuestrando y cometiendo actos terroristas en ambos lados de la frontera. A diferencia de lo que piensa el gobierno de Santos, los ecuatorianos sí entienden que la paz no puede ser a cualquier precio.