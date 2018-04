Cuatro países se han ofrecido para ser sede de conversaciones de paz con el ELN

Este viernes el presidente Juan Manuel Santos dijo que cuatro países se han ofrecido para ser la sede de las conversaciones de paz con el ELN, luego de que Ecuador retirara su participación como garante del proceso.

Los países que se ofrecieron son Chile, Cuba, Brasil y Noruega, sin embargo, Santos reveló que habló directamente con el presidente chileno, Sebastián Piñera sobre el tema.

El Presidente Santos señaló que: “Esta mañana (del viernes) me llamó el presidente Sebastián Pinera (…) Chile se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas negociaciones con el ELN ahora que Ecuador decidió que no iban a continuar”.

Y agregó que: “Lo mismo hizo Brasil, y lo mismo hizo Cuba y lo miso hizo Noruega y estamos en ese momento decidiendo cuál es el paso a seguir so ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine esta fase de conversaciones”, indicó el Presidente de la República.

El jefe de Estado manifestó que: “estamos en este momento decidiendo cuál es el paso a seguir, si Ecuador quiere que salgamos de inmediato o que termine este ciclo y que el ciclo lo hagamos en otro país”.

Y también manifestó que: “La cantidad de vidas que logramos salvar durante esos meses donde estuvimos en cese al fuego fue un número extraordinario y de eso también se trata la paz,se trata de que el pabellón de los soldados en el hospital militar este vacío, que bueno ir a ese pabellón y ver las camas vacías”.

Santos indicó que espera poder entregar un cese el fuego bilateral pactado con el ELN al próximo Gobierno, y reiteró que el Consejo de Seguridad de la ONU exhortó a las partes de la negociación de paz para continuar las conversaciones.

Al respecto el presidente manifestó que: “Ayer envié un informe ante ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc y nuevamente por unanimidad reiteraron el apoyo del mundo. El mensaje que me dio el Vicepresdiente esta mañana es que me manda a decir el secretario General que tenga paciencia y persevere, que la paz no se consigue de la noche a la mañana”.

Hay que recordar que este miércoles el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que su país no será más garante de los diálogos de paz que vienen sosteniendo allí el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.

Moreno señaló en una entrevista a RCN televisión que: “He he solicitado a la canciller de Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades”.

Como se sabe, delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían instalado la mesa de negociaciones en la Hacienda Cashapamba, Ecuador en febrero de 2017.

Otros de los países garantes de las conversaciones entre Goboerno y ELN son Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela.

El presidente Moreno reveló también que estaba dispuesto a cumplir con la exigencia de alias “Guacho” de liberar a tres terroristas para rescatar con vida a los periodistas y el conductor, situación que tristemente terminó con el fallecimiento de las tres funcionarios del Diario El Comercio.

Al respecto señaló que: “Es un sacrificio que tenía que hacer. Como Estado es un compromiso con la ciudadanía. Estábamos dispuestos al máximo sacrificio si se estregaban con vida. En ese momento antepusimos el corazón a la razón”.

Acerca de la guerrilla de las Farc, Moreno dijo que ordenó “abrir una investigación a la campaña del expresidente Rafael Correa por presuntamente haber recibido dinero de las Farc”.

Y agregó que dio la orden a la canciller María Fernanda Espinosa de frenar las conversaciones mientras ese grupo no se comprometa a dejar a un lado las acciones terroristas.