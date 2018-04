EE.UU.: demócratas presentan demanda contra Rusia y equipo de campaña de Trump

Loterias

Loterías del 19 de abril en Colombia:

Bogota 9793 – Serie 200

Quindío 4446 – Serie 016

DORADO

Mañana 2205 – Tarde 9736

CULONA:

8913

SUPER ASTRO SOL

1557 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

3770 – Signo Acuario

PIJAO:

6598

PAISITA:

Día 0183 – Noche 0809

CHONTICO:

Día 7052 – Noche 6377

CAFETERITO:

Tarde 2047 – Noche 4980

SINUANO:

Día 5269 – Noche 6324

CASH THREE:

Día 006 – Noche 535

PLAY FOUR:

Día 2380 – Noche 2428

SAMAN:

7045

CARIBEÑA:

Día 4458 – Noche 1525

WIN FOUR:

1660

EVENING:

3974

MOTILÓN:

Tarde 4230 – Noche 0253

LA FANTÁSTICA:

Día 8053 – Noche 6951

ANTIOQUEÑITA

Día 8840 – Tarde 5454

EL COLONO:

9435