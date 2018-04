Murió el reconocido DJ Avicii a sus 28 años

Avicii, uno de los DJ más exitosos del mundo que contribuyó al éxito global de la música electrónica, murió este viernes en Omán a los 28 años, dijo su representante.

El DJ sueco, cuyo nombre real era Tim Bergling, visitaba la capital de Omán, Mascate. Fue hallado muerto, dijo un comunicado sin precisar las causas de su fallecimiento.

“Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascat, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones”, indicó un comunicado del cantante.

Bergling nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows o For a Better Day.

La noticia de su muerte es un shock, aunque en el pasado Avicii ha hablado públicamente de sus serios problemas de salud como una pancreatitis aguda, en parte debido al consumo excesivo de alcohol.

Esta enfermedad le forzó a cancelar shows en 2014, y tuvo que someterse a una operación para extirpar su apéndice y su vesícula.

En 2016, Avicii sorprendió a sus fans al anunciar su retiro y el fin de sus giras cuando apenas tenía 26 años.

“Para mí era algo que tenía que hacer por mi salud”, dijo Avicii entonces a la revista Billboard. “El escenario no era para mí”, explicó, “no por la música y los shows, sino por todo el resto de cosas que implica la vida de artista”. Con información de EFE.

Algunos de los más reconocidos DJS lamentaron su muerte en las redes sociales:

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away….?

Thoughts go out to his family and friends… — Zedd (@Zedd) 20 de abril de 2018

RIP Tim. You were a brilliant composer and a gentle spirit. Fond memories of creating music w @Avicii and @nilerodgers– https://t.co/AfCVbXlhQh — ADAM LAMBERT (@adamlambert) 20 de abril de 2018