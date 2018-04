Juez deja en libertad al abogado que amenazó al caricaturista “Matador”

–Aunque consideró grave la conducta imputada, el Juez 26 de Control de Garantías de Bogotá se abstuvo de dictar medida de aseguramiento y dejó en libertad al abogado Ariel Ortega Martínez, detenido por haber amenazado de muerte al caricaturista Julio César González, más conocido como “Matador”.

El juzgador, tras una audiencia que se prolongó seis horas, estableció que no había razones para inferir que el acusado podía influir en el proceso y tratara de evadir a la justicia.

La Fiscalía formuló cargos contra Ortega Martínez por los delitos de amenaza simple, amenaza agravada, instigación para delinquir y ocultamiento de pruebas.

Ortega, militante del Partido Centro Democrático, fue capturado este viernes en la ciudad de Cali, tras un trino que escribió en Twitter el 31 de marzo pasado, en el que afirmó: “Matador es un canalla, que falta nos hace Castaño para callarlo”.

Se refería al desaparecido fundador y cabecilla de las llamadas autodefensas Carlos Castaño Gil, aunque después en una declaración aseguró que se trataba de un profesor que tuvo en la universidad.

Tras el mensaje escrito por Ortega Martínez desde la capital del Valle, el caricaturista “Matador” escribió en la misma red social: “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.A la gente que me sigue, un abrazote”.