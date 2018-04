EEUU pide a sus ciudadanos no viajar a Nariño por riesgo de secuestro

–Una alerta de seguridad lanzó el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen al departamento de Nariño, fronterizo de Colombia con la República de Ecuador, por el peligro de secuestro.

La alerta la hizo a través de la embajada en Bogotá, la cual previno a los estadounidenses sobre la situación que se registra en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, donde fueron secuestradas 5 personas, 3 de ellas integrantes del equipo periodistico del diario El Comercio de Quito, que fueron asesinadas y 2 personas después, cuya suerte se desconoce.

Como se sabe, estos secuestros fueron ejecutados por elementos de las llamadas disidencias de las guerrillas colombianas de las Farc de las cuales alias “guacho” es su máximo cabecilla, para canjearlos por integrantes del grupo terrorista que están presos en cárceles ecuatorianas.

U.S. Citizens: New security alert for #Nariño. The embassy has limited ability to assist in the region. Read full alert here https://t.co/r1utY1PNG0 @TravelGov

— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) April 22, 2018