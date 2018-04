Papa Francisco pide cesar el inútil derramamiento de sangre en Nicaragua

Loterias

Loterías del 21 de abril en Colombia:

Baloto 10 12 16 17 27 06

Revancha 24 31 32 34 42 12

Boyacá 7536 – Serie 120

Cauca 7169 – Serie 044

DORADO

Mañana 8929 – Tarde 9667 – Noche 5225

CULONA:

7632

SUPER ASTRO SOL

4076 – Signo Escorpio

SUPER ASTRO LUNA:

6328 – Serie Aries

PIJAO:

8671

PAISITA:

Día 9016 – Noche 6407

PAISA LOTTO:

5208

CHONTICO:

Día 6710 – Noche 4934

CAFETERITO:

Tarde 7885 – Noche 9167

SINUANO:

Día 0325 – Noche 2031

CASH THREE:

Día 808 – Noche 564

PLAY FOUR:

Día 4476 – Noche 1013

SAMAN:

9585

CARIBEÑA:

Día 0779 – Noche 4010

WIN FOUR:

7699

EVENING:

3098

MOTILÓN:

Tarde 4528 – Noche 4077

LA FANTÁSTICA:

Día 0509 – Noche 8569

ANTIOQUEÑITA

Día 7427 – Tarde 2503

EL COLONO:

1649