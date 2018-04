Tiroteo en Tennessee: Sujeto desnudo dispara en un restaurante y mata a 4 personas y hiere a 4 más

–Un sujeto desnudo y armado con un rifle AR-15 ingresó intempestivamente a un restaurante en Tennessee y disparó contra las personas que departían en el lugar. Según el reporte de la policía local, cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas.

El tiroteo ocurrió en la madrugada de este domingo (3:25 a.m.)en un Waffle House, en Antioch, en el área de Nashville, indicó Don Aaron, del Departamento de Policía, en una entrevista con WTVF, afiliada de CBS .

El autor del ataque “estaba desnudo y huyó a pie”, dijo el oficial, quien describió al individuo como “hombre blanco con el pelo corto”, que luego fue identificado como Travis Reinking, de 29 años, de Morton, Illinois.

Un vehículo en el que llegó el pistolero estaba a nombre de Travis Reinking, según la policía.

Waffle House: 6 persons shot, 4 fatally (3 died at the scene, 1 at the hospital). The 2 others are being treated at Vanderbilt. Search continuing for Travis Reinking. pic.twitter.com/ioR7cVq899

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018