El 66% de taxistas considera que ningún partido político representa sus intereses, según encuesta

Teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales, la aplicación móvil Easy Taxi decidió realizar una encuesta para conocer los intereses y necesidades puntuales en materia de política de 1500 taxistas.

Para Juan Felipe Moreno, Country Manager de Easy Taxi Colombia, “Las encuestas no mienten. El sistema de cupos y la seguridad social son dos temas indispensables para los taxistas que deberán priorizarse en el debate de las próximas elecciones presidenciales y los cuales se deberán reestructurar”.

Al preguntarle a los easytaxistas cuál consideraban que era el principal problema que debía resolver el próximo presidente de Colombia, el 81% coincidió en que la corrupción es un hecho que debe corregirse en el país. Por su parte, el 5% respondió que el desempleo es el principal problema, seguido del panorama actual que vive la economía (4%), la seguridad ciudadana (3%), la calidad de la salud (2%) y la pobreza (2%).

Por otro lado, se les preguntó sobre el principal tema de su interés que debe resolver el próximo Presidente de Colombia. El 30% de los conductores expresó que la evaluación del sistema de cupos es un elemento fundamental que deben tener en cuenta los candidatos dentro de sus propuestas, seguido de la seguridad social (26%), las aplicaciones de vehículos especiales y de lujo (16%), la delincuencia común (12%), la infraestructura vial en las ciudades (8%) y la implementación del taxímetro digital (4%).

Curiosamente, la encuesta también demostró que el 66% de los taxistas no considera que exista un partido político que represente sus intereses como gremio. El 21% afirmó que sí se siente identificado con alguna fuerza política y el 13% aún no lo sabe.

Adicionalmente, la encuesta reveló la participación electoral del gremio en un caso hipotético, en el que se les preguntó si saldrían a votar suponiendo que las elecciones fueran el próximo domingo. 80% de los easytaxistas reafirmaron su compromiso con el país, expresando que sí saldrían a votar. No obstante, 12% de los encuestados no votarían, y el 8% expresó no saber si tacharía el tarjetón.

Adicionalmente, indagó si tenían algún candidato de preferencia. El 60% respondió que sí tiene definido por quién va a votar, a diferencia del 21% que aún no sabe y un 19% que se inclinó por el voto en blanco.

Según Moreno, “Este es un llamado para que los candidatos presidenciales le den la importancia suficiente a sus taxistas y propongan soluciones viables dentro de las campañas que respondan a las preocupaciones del gremio en materia de seguridad, salud, tecnología e infraestructura”.

*Esta encuesta se realizó de manera interna sobre una base de datos de conductores, propiedad de Easy Taxi Colombia, y fue respondida de forma voluntaria. No es un procedimiento técnico de muestreo estadístico.