El Catatumbo requiere “fuerzas suficientes” para retomar el control: Juan Carlos Pinzón.

Este fin de semana, el candidato a la Vicepresidencia de la República Juan Carlos Pinzón, advirtió que 11 municipios que conforman el Catatumbo se encuentran paralizados, tras el paro armado que adelantan las disidencias del EPL conocidas como ‘Los Pelusos’ y la guerrilla del ELN.

Las clases, el comercio y el transporte están suspendidos por los enfrentamientos que se viven en la zona desde hace más de una semana.



Según el ex embajador, esta situación de orden público en la zona fronteriza es bastante grave, por lo que se requiere una fuerte intervención integral del Estado. “Muy grave lo del Catatumbo. En el año 2013 me opuse rotundamente a una terrible, equivocada de decisión, que fue suspender la lucha contra el narcotráfico, la erradicación forzosa que allí se hacía. La consecuencia es que el Catatumbo está más lleno de anarquía, más perdido para el Estado colombiano. Hay que tomar el control, hay que tener mano firme”, señaló el también ex ministro de Defensa.

Para las Naciones Unidas, ya son cerca de 5 mil los campesinos que han tenido que abandonar sus tierras por las confrontaciones. “Se requiere llevar las fuerzas suficientes, se requiere, además, hacer proyectos que no se han hecho, que se han prometido y nunca se hicieron. La vía, por ejemplo, que conecta al Catatumbo con la Ruta del Sol. Son retos que son necesarios sacar adelante una verdadera sustitución donde se compre el cacao, donde, por ejemplo, los cultivos de palma que allí se tienen se facilite su crecimiento y se le dé financiación a los campesinos”, puntualizó el candidato Pinzón.