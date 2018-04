Fueron abatidos 36 terroristas de EI en ataques aéreos iraquíes en Siria

Loterias

Loterías del 22 de abril en Colombia:

DORADO

Noche 3310

CULONA:

9096

SUPER ASTRO LUNA:

1288 – Signo Sagitario

PIJAO:

4992

PAISITA:

Día 5812 – Noche 8160

CHONTICO:

Día 8916 – Noche 0170

CAFETERITO:

Noche 0203

SINUANO:

Día 0480 – Noche 7411

CASH THREE:

Día 739 – Noche 860

PLAY FOUR:

Día 4468 – Noche 8398

SAMAN:

2065

CARIBEÑA:

Día 0700 – Noche 0499

WIN FOUR:

4001

EVENING:

9604

MOTILÓN:

Tarde 5739 – Noche 6385

LA FANTÁSTICA:

Noche 2076

ANTIOQUEÑITA

Día 7184 – Tarde 2183