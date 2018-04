Una camioneta embiste a una decena de peatones en Toronto

Una camioneta blanca arrolló este lunes a varias personas en un importante cruce en la parte norte de Toronto (Canadá), lo que provocó que las autoridades cerraran una avenida de la ciudad, dijo la policía en Twitter.

Ataque a un centro de registro de votantes en Kabul deja 57 muertos

ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo

Terrorismo yihadista vuelve a golpear a Francia y deja tres muertos

La policía de Toronto dijo inicialmente que entre ocho y 10 personas habían resultado heridas, pero luego advirtió que no estaba claro exactamente cuántos heridos había o el alcance de sus lesiones.

El conductor fue detenido por las autoridades 30 minutos después de que se produjese el incidente, cuyas causas no se han aclarado.

Las autoridades canadienses tampoco han proporcionado información sobre el número exacto de víctimas o su condición, pero la radiotelevisión pública canadiense dijo que varias de las víctimas no tenían señales vitales.

Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, mostraban a al menos una persona atendida en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.

Advertisement

End of ad break in 29 s

You can close Ad in 4 s

Un testigo declaró a los medios locales que había visto en la acera donde se produjo el atropello los cuerpos cubiertos de cuatro personas.

El hecho se produjo a unos 30 kilómetros del centro de Toronto, donde se reunían los ministros del G-7. No había señales de mayores medidas de seguridad en el lugar donde se llevaba adelante el encuentro.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau , expresó en Ottawa su consternación por el atropello y dijo que en las próximas horas podrá compartir más información sobre lo sucedido.. “Estamos reuniendo información”, sostuvo una hora después del incidente.

Estados Unidos y Europa han vivido una serie de ataques en los que se usan vehículos para atropellar peatones, incluyendo uno en Nueva York a fines de octubre que dejó siete muertos.

El incidente coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.

AFP y EFE