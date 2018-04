Autor de matanza en Toronto retó al Policía que lo capturó a que lo matara: “Dispárame en la cabeza”

–Alek Minassian, de 25 años, de Richmond Hill, capturado tras arrollar intensionalmente con una camioneta a transeuntes en una calle del centro de Toronto, Canadá, matando a 10 personas e hiriendo gravemente a 15 más, pidió reiteradamente al Policía que lo detuvo que lo matara. “Dispárame en la cabeza”, le gritó.

El “sospechoso” fue presentado este martes ante un tribunal para ser enjuiciado por la pavorosa acción que ejecutó conduciendo a 70 kilómetros por hora zigsageando para atropellar la mayor cantidad de personas, según lo narró un testigo.

Henry Yang conducía hacia el sur en Yonge St. cuando escuchó una especie de explosión y observó una camioneta blanca que iba a gran velocidad por por la acera.

“Él conducía hacia el sur y la mayoría de los peatones caminaban hacia el sur, por lo que no lo vieron venir”, dijo Yang en una entrevista para el diario Toronto Star.

“Comencé tocando la bocina, haciendo ruidos, tratando de hacer que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Bajé las ventanillas y comencé a gritarle a la gente, quería que se quitaran del camino”, precisó el testigo.



Tras pasar el escalofriante hecho, un policía a bordo de una patrulla logró interceptar al sujeto cuadras adelante.

Cuando el oficial lo detuvo, Minassian le gritó reiteradamente que lo matara, de acuerdo con un video que fue subido a la red Twitter.

Bystander video provided to CBC News appears to show the apprehension of a suspect in connection with a van collision that left nine people dead and 16 injured in Toronto on Monday. pic.twitter.com/xZf3bIy5bD

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo que el nombre de Minassian no desencadenó ninguna alarma roja relacionada con el terrorismo.

Previamente, Goodale describió el incidente como un “ataque horrible” en un tweet que elogió a la policía de Toronto y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias. Al caer la noche, Goodale moderó su lenguaje.

“Este incidente que sucedió aquí en la calle detrás de nosotros fue terrible, pero no parece estar relacionado de ninguna manera con la seguridad nacional”, dijo Goodale a los periodistas.

La conmoción fue generalizada en Toronto y en todo Canadá.

Luego de la emergencia, del levantamiento de las víctimas y el traslado de lesionados a los hospitales, transeúntes y vecinos se tomaron la cuadra para dejar mensajes en homenaje a las personas que perdieron la vida.

Passersby and neighbours leave handwritten messages on a memorial to the victims of the #Toronto van attack. This is at Yonge and Finch where first of the victims were deliberately run down on sidewalks leaving 10 dead and 15 injured. pic.twitter.com/tbOfwoniPe

— Kevin Misener (@Misener680NEWS) April 24, 2018