Diez trámites intervenidos para atraer más inversión a las zonas francas

Siete trámites simplificados y tres más eliminados en el régimen de zonas francas permitirán aumentar la competitividad de Colombia, así como atraer más inversión extranjera.

Durante la actualización de resultados de la campaña ‘Menos Trámites, Más Simples’, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Lorena Gutiérrez, destacó que las zonas francas son “el mejor instrumento con el que cuenta Colombia para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones”.

El director de la DIAN, Santiago Rojas, quien también estuvo presente durante la presentación de los trámites intervenidos, señaló que estas medidas “hacen parte de esa gran política de facilitación al comercio internacional. Ya se expidió el estatuto aduanero y ahora queríamos compatibilizarlo con el régimen de zonas francas”.

Rojas explicó además que las modificaciones servirán para facilitar el manejo de desperdicios, promover las exportaciones, simplificar el acceso a materias primas y bienes de capital, atender las necesidades específicas de las zonas francas de salud y evitar sanciones a los empresarios por temas de forma.

Colombia cuenta actualmente con 111 zonas francas, de las cuales 69 son uniempresariales y 42 multiusuarios, en las que operan 943 empresas de múltiples sectores.

En total 140 trámites han sido intervenidos desde que comenzó la campaña ‘Menos Trámites, Más Simples’, en diciembre del año pasado. De ellos 72 han sido simplificados, 18 eliminados y 50 automatizados.

Los siete trámites simplificados para el régimen de zonas francas son los siguientes:

Las empresas que fabrican bienes en las zonas francas podrán importar piezas de reemplazo y repuestos para utilizar, por ejemplo, en servicios de posventa de los bienes producidos, elaborados o transformados dentro de la zona franca. Estos no podrán superar el 25% de los ingresos totales de la compañía.

El cambio de usuario en una zona franca ya no requerirá esperar un mes entre la salida del antiguo usuario y la postulación del nuevo. Además, se redujeron los requisitos para autorizar a un usuario operador provisional cuando este ya opere o administre otra zona franca.

El usuario operador podrá solicitar directamente ante la DIAN la certificación de que no tiene deudas con esa entidad, sin intermediación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Formulario de Movimiento de Mercancías, documento que autoriza el ingreso y salida de mercancías de las zonas francas, podrá ajustarse en tres casos: cambio de datos provisionales a definitivos, más tiempo para el ingreso de graneles y grandes volúmenes, y en fechas para mercancías que ingresan por ductos, redes o tuberías.

Los usuarios comerciales pueden trasladar a la zona franca mercancías procedentes del exterior que se encuentran en depósitos por vencimiento de términos. Esto solo podían hacerlo los usuarios industriales.

El plazo para el traslado de carga a granel o de grandes volúmenes desde el lugar de arribo a una zona franca se aumenta de 5 a 15 días hábiles.

El usuario comercial podrá presentar un Formulario de Movimiento de Mercancías con datos provisionales cuando se envíen mercancías al resto del mundo. Esto solo podían hacerlos los usuarios industriales

Los tres trámites eliminados son los siguientes:

El certificado de integración es un documento que registra la participación de materia primas nacionales y extranjeras en los productos fabricados en la zona franca. Dicho documento ya no se le exigirá a las empresas de servicios que funcionen en las zonas francas y no utilicen materias primas o insumos.

Se eliminan requisitos adicionales para el traslado total de la operación de un usuario industrial o comercial de una zona franca permanente a otra de las mismas características.

Desaparece la autorización previa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para descalificar usuarios de zonas francas en casos de disolución de la empresa, liquidación o solicitud voluntaria.