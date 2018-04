El Epl levanta 3 días el paro armado en el Catatumbo para permitir reabastecimiento de la población

–El grupo terrorista Epl anunció este martes el levantamiento del “paro armado” por espacio de 3 días en el Catatumbo dizque “en solidaridad y un gesto humanitario” para permitir a los pobladores “reabastecerse y abrir sus comercios”.

El anuncio lo hizo en un comunicado firmado por los autodenominados frentes Libardo Mora Toro y Elicenio Torrez Villalba, en el cual estos reductos notifican que la tregua concluirá a las 6 de la tarde del jueves 26 de abril, cuando regirá nuevamente el paro armado, que asegura es un mecanismo de presión al gobierno nacional “frente al abandono” en que se encuentran las comunidades del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

“En solidaridad y como un gesto humanitario permitimos a la comunidad en general del Catatumbo, reabastecerse y abrir sus comercios a partir de las 6:00 a.m. del día martes 24 de abril hasta las 6:00 p.m. del día jueves 26 de abril, y a partir de la última fecha se reanuda el cierre del comercio y demás actividad cotidianas”, precisa el panfleto.

El Epl advierte que su interés no es amedrentar a la población civil ni violar el Derecho Internacional Humanitario, con acciones como las que se le han atribuido como atentar contra una misión médica, sino combatir a quien ahora es su enemigo principal, el Eln.

No obstante, en el escrito, cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades, el Epl dice que está abierto al diálogo para solucionar las diferencias con los “elenos” siempre y cuando no se generen ataques contra sus integrantes y líderes sociales de la región.

La decisión del grupo guerrillero se produjo después de las marchas realizadas por los habitantes del Catatumbo y tras la decisión del gobernador del departamento de declarar la calamidad pública en la zona y la visita de la comisión del alto gobierno encabezada por el vicepresidente Oscar Naranjo y el ministro del Interior Guillermo Rivera, para buscar con las autoridades y habitantes del Catatumbo soluciones a la grave crisis humanitaria y de orden público.

Tras el encuentro cumplido en el municipio de El Tarre, Naranjo y Rivera anunciaron un plan de acción para la región, que incluye la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), conformado por el nivel nacional, departamental y municipal, así como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, así como la apertura de corredores humanitarios para movilizar recursos y atender a la población.

“Debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para dar certeza y tranquilidad a los miles de habitantes de esta región. No vamos a desfallecer en el avance que hemos tenido con proyectos que se vienen movilizando hace años y que tienen que pagar el saldo social que tenemos con la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña”, afirmó el Vicepresidente Naranjo.

Agregó que “el jueves un grupo élite del Gobierno Nacional liderado por el Departamento Nacional de Planeación, con participación de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Transporte, entre otros, llegará a la región para hacer una revisión completa de los proyectos que se están movilizando desde aquí y que necesitan un perfeccionamiento en su estructuración, para así agilizar las aprobaciones para ejecutarlos con recursos de las regalías y los presupuestos de posconflicto”.

Además de esto, la Vicepresidencia de la República va a estudiar el tema de los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, con el fin de buscar poner en marcha el programa de sustitución voluntaria de la mano con los campesinos.

Finalmente aseguró que el Gobierno Nacional se siente corresponsable con las soluciones que se deben poner en marcha en “este momento que es difícil, donde no hay lugar a negar la realidad. Aquí hay una situación humanitaria a la que debemos responder inmediatamente y una situación estructural donde el Gobierno compromete el máximo de capacidades”.