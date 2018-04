Alias Iván Márquez dice que no asumirá curul del Senado porque teme que le digan que es un narcotraficante

–Admitiendo tácitamente que sintiendo pasos de animal grande se refugió en el centro de reincorporación de Miravalle en el Caqueta, el cabecilla de las exFar alias Iván Márquez aseguró que no asumirá su curul de senador el 20 de julio

“Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas; necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá. Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario, hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio”, dijo Márquez en declaraciones al noticiero CMI.

El excabecilla guerrillero, que tiene derecho a una de las 5 curules en el Senado por el Acuerdo de Paz, dijo que mientras se mantenga la crisis del proceso de paz, permanecerá en Miravalle.

De otro lado, alias Iván Márquez se refirió a su “colega” alias “el paisa”, quien abandonó ese mismo espacio territorial y sostuvo que este sujeto no se pasó a la disidencia de las Farc.

“Solo se ha movido para protegerse”, señaló. “Él está en medio de las patrullas (…) acá hay una buena protección, acá se confía en el trabajo que realiza el Ejército, en la Policía. Lo voy a remplazar mientras él esté por ahí”, indicó.

Añadió que alias “el paisa” no está pensando en guerra ni en disidencia. “Él lo que piensa es en la liberación de Jesús Santrich y en que lleguen los recursos para financiar los proyectos productivos porque no han llegado todavía (…) puro bla bla bla y nada, acá no ha llegado ni un peso, y si ha llegado, es gracias a que nuestros comandantes nos dan una ayudadita”.

Márquez hizo alusión a alias Jesús Santrich, en proceso de ser extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos, y afirmó que “es inocente”.

“No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que Santrich esté involucrado en narcotráfico (…) esa acusación tan mentirosa debe castigarla el cielo, es una persona invidente y lo tienen preso de manera ilegal”, precisó.

Igualmente Márquez reiteró que el proceso de paz está en peligro por los incumplimientos del gobierno.

Según dijo, “el acuerdo de paz está transitando un camino de muchas dificultades que puede conducirlo al estado de un proceso de paz fallido si el presidente no toma el control del barco y da un fuerte viraje para sacarlo al otro lado”.

“Necesitamos que los congresistas no confundan la paz con un proyecto cualquiera, que la paz se debe dejar quieta”, indicó.

Se le preguntó si habría riesgo de que los exguerrilleros de las Farc regresen al monte.

“Hay muchas intenciones de gente que apunta a generar problemas como los que se están viviendo en este momento y provocar que grupos se vayan a la disidencia”, respondió.

Finalmente dijo que se sentía “un poco frustrado porque la Jurisdicción Especial para la Paz que salió del Congreso de la República no es la JEP que nosotros acordamos en La Habana”.

