En la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, reiteran necesidad de disminuir accidentalidad laboral

En el marco de la celebración de la Semana de la Cultura de la Seguridad Social y del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el mintrabajo hizo una llamado a las empresas para que cumplan el cronograma de implementación del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, SG-SST, para seguir disminuyendo las cifras de accidentes, enfermedades y muertes laborales.

Restrepo Gallego indicó que esta conmemoración tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la seguridad y la salud tanto en empleadores y trabajadores como en los representantes de los gobiernos del orden nacional y territorial, por lo que invitó a todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales a promover una cultura preventiva de seguridad y salud, y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en este sentido.

“El Gobierno a través del Ministerio del Trabajo ha hecho el ABC de la prevención de la salud y seguridad en el trabajo, en materia de riesgos laborales, y en este momento estamos enfocados en la prevención, todos nuestros funcionarios están recorriendo el país e invitamos a todas las empresas para que, si llegan a tener inquietudes, nos consulten, porque hay que tener presente que las compañías que no cumplan con la implementación del SG – SST, tendrán sanciones en 2019. No nos gusta hablar de sanciones, por el contrario, convocamos a todo el empresariado para que se cumpla la normatividad y los protocolos previamente establecidos”, reiteró la jefa de la cartera laboral.

En un nutrido auditorio del Hotel Tequendama de Bogotá, conformado por jefes de personal, gerentes de talento humano, directivos de las áreas organizaciones de las empresas y en general actores de todo el Sistema General de Riesgos Laborales, la Alta Funcionaria reveló que en cuento a la tasa de accidentes laborales calificados por cada 100 mil afiliados a este Sistema, mientras que en 2013, 7,5 trabajadores se accidentaban laboralmente, para el 2017, se logró reducir esa tasa en un punto, ubicándose en 6,5.

Mientras que en el tema de la enfermedad laboral, de igual forma, si bien para el 2013, alrededor de 114 trabajadores fueron calificados con un diagnóstico de origen laboral a consecuencia de la exposición, para 2017, se redujo la tasa a 94 trabajadores calificados por enfermedad laboral por cada 100 mil afiliados.

“No obstante que las cifras han disminuido, no podemos bajar la guardia, por el contrario, tenemos que estar más pendientes, no puede ser posible que en empresas donde han ocurrido algún tipo de accidente, no se tomen las pertinentes correcciones y se establezcan los debidos protocolos para salvar vidas y la integridad de nuestros trabajadores. MinTrabajo sigue comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros trabajadores al interior de sus laborales”, recalcó la Ministra.

Es de recordar que la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales se ha venido incrementando de forma progresiva desde 1994, pasando para ese año de 3,6 millones de afiliados, a un poco más de 10,2 millones de afiliados para 2017.