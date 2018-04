Partido Conservador deja en libertad a sus huestes para votar en elección presidencial; no fue posible un acuerdo

–“No nos fue posible alcanzar una decisión de unidad en torno a las elecciones presidenciales”, declaró el presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador, Hernán Andrade, tras una reunión de dignatarios y congresistas. Por este hecho, se optó por dejar en libertad a los militantes para votar por el candidato de sus preferencias el próximo 27 de mayo.

Los dignatarios del conservatismo dividieron opiniones frente a respaldar a los aspirantes Iván Duque, de Centro Democrático y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical.

Según un sondeo adelantado entre 420 dirigentes conservadores en todo el país, el 86 por ciento se inclinó por Duque y el 13 por ciento por Vargas Lleras.

“Será entonces el pronunciamiento de las bases conservadoras, mediante sus votos, el que manifieste la voluntad profunda del conservatismo el próximo 27 de mayo. Su opinión habrá de entenderse como expresión de la voluntad conservadora”, puntualizó Andrade en un comunicado, cuyo texto integral reproducimos a continuación:

“Como Presidente del Partido Conservador Colombiano, me veo obligado a reconocer que no nos fue posible alcanzar una decisión de unidad en torno a las elecciones presidenciales. Creo, sin embargo, que debemos dejar constancia de los esfuerzos que hemos realizado para buscar esa unidad, y de cómo tales esfuerzos fueron conducidos de manera intensa, sin descanso, y con total apertura y pluralismo por el Directorio Nacional Conservador:

Conscientes del desafío que estas elecciones presidenciales nos habrían de presentar, hemos mantenido comunicación y contacto con todos los líderes, no solo de los sectores propiamente conservadores, sino de aquellos que, estando ubicados en otros partidos, interpretan algunos de nuestros postulados.

Exploramos todas las posibilidades de acuerdo y unidad. No siempre esas gestiones fueron fáciles, y hubo en ellas momentos de especial dificultad, pero ello no hizo que dejásemos de perseverar. Varios factores han dificultado nuestra unidad. El principal de ellos fue el apoyo al proceso de paz que ofreció la bancada parlamentaria del Partido, viendo hoy ese episodio con la enorme satisfacción de haberle ayudado a Colombia a dar un gran paso hacia la paz, mientras hemos mantenido – simultáneamente – una postura de fuerte crítica en relación con el aumento del narcotráfico. Hoy ese factor mafioso, como lo advertimos una y otra vez, pone en riesgo la implementación de los acuerdos, incluso con la posibilidad de que resulten involucrados altos mandos del partido político FARC, lo que haría perder piso y legitimidad al proceso. El peligro es latente y no nos cansamos de advertirlo.

A todos consta que dimos el mayor respaldo posible a los candidatos de origen conservador, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, en la consulta del 11 de marzo pasado. Y tras el resultado, hemos mantenido abiertos todos los canales de comunicación con el doctor Iván Duque y su fórmula, la doctora Marta Lucía Ramírez. En su momento, no tuvimos interlocución con el candidato que nos haya permitido sacar adelante la posibilidad de un acuerdo político.

Reconocemos la disposición que ha tenido el candidato Germán Vargas Lleras, de adelantar ese acuerdo con un amplio sector de la dirigencia del Partido.

Consultadas las instancias de la Junta Parlamentaria y el Directorio Nacional, es claro que no hay consenso en cuanto a la convocatoria de una Convención Nacional, único organismo que, de acuerdo con nuestros Estatutos, tendría la facultad de decidir una posición unificada de apoyo oficial a un candidato. El artículo 129 de los Estatutos, que son de obligatoriedad legal, señalan que “Las alianzas para inscribir candidato de coalición o adherir a otro candidato para la Presidencia de la República, deberán ser autorizados por la Convención Nacional del Partido o, en subsidio, por consulta popular o interna”.

Como directivos, no somos más que servidores de esta colectividad. No podemos ser autoridad sobre las conciencias y las decisiones de nuestros líderes y militantes. Nos correspondía el deber de procurar la unidad, y en dicha gestión hemos empeñado los esfuerzos durante los últimos quince meses.

Será entonces el pronunciamiento de las bases conservadoras, mediante sus votos, el que manifieste la voluntad profunda del conservatismo el próximo 27 de mayo. Su opinión habrá de entenderse como expresión de la voluntad conservadora.

Hernán Francisco Andrade Serrano – Presidente Partido Conservador Colombiano