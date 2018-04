Varias preguntas tan válidas como legítimas

por Mauricio Botero Caicedo

Luciano Marín, alias Iván Márquez, una de las cabezas más visibles de las Farc, dice que no asumirá curul del Senado porque teme que le digan que es un narcotraficante: “Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas; necesitamos respeto.

Prefiero dejar esa joda allá. Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario, hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio”. Y el señor Márquez parece que no ha entendido que lo que se pretende establecer no es que él y los suyos sean ex – narcotraficantes: eso nadie lo pone en duda. Lo que se está investigando es si siguen siendo narcotraficantes.

Por otra parte, en relación a las acusaciones a Jesús Santrich, Márquez afirma: “No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que Santrich esté involucrado en narcotráfico (…) esa acusación tan mentirosa debe castigarla el cielo, es una persona invidente y lo tienen preso de manera ilegal”.

Hay dos legítimas preguntas para Márquez: la primera es en relación cuando afirma que “…me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario, hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio.” ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué las Farc tengan garantías de absoluta impunidad ya no solo para los rimenes que cometieron durante 54 años sino por todos los que sigan cometiendo?

Las siguienets preguntas tienen que ver Santrich. ¿Acaso un invidente no puede ser narcotraficante? ¿Si es invidente…? por que hay muchas fotos de Santrich viendo el celular…

Finalmente, si acusar a Santrich (y a sus socios) de narcotrafico es señal de una mente enferma, Márquez debería empezar por investigar es a su familia, muy concretamente su sobrino Marlon Marín, el socio de Santrich. Marlon acepto irse a EE.UU no para visitar a Disneyland en Orlando, sino para cantar. Cuando Marlon cante, o sea que cuente la verdad, a Márquez le va atocar aceptar que los que acusan a Santrich no tienen la mente enferma: lo que pasa es que son los representantes de la sociedad que no tragan entero y que piensan que la ley es para todos, aún para los ex – narcotraficantes de las Farc.