Alcalde de Chía amplía restricción del tráfico pesado por la Av. Pradilla a 10 horas diarias

Ante el retraso en el arranque de las obras de la Troncal de Los Andes -esa vía 4G que aliviará la movilidad en Chía y cuya acta de inicio firmó el presidente Juan Manuel Santos hace casi un año-, el alcalde Leonardo Donoso decretó desde el próximo 15 de mayo una ampliación a la restricción al tráfico pesado por la Avenida Pradilla.

La medida, adoptada ya en septiembre de 2016, conjuró entonces el embotellamiento que se genera a la entrada del Municipio y que tiene que ver, en su mayoría, con el tráfico de carga que viene o va del Norte del país y que necesariamente debe entrar a Chía para continuar su camino.

Donoso hizo el polémico anuncio la noche de este lunes, en medio de una reunión en la que trataba temas regionales con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el alcalde de Cota, Carlos Moreno; con varios diputados y líderes regionales.

“Hay que mejorar la movilidad ya. Tenemos saturada la Avenida Pradilla y la gente está cansada, ya no damos abasto y no me queda otra opción”, aseguró Donoso.

En efecto, el inicio de las obras se ha visto entrabado por diversas circunstancias dentro de las que se cuentan, según explicó Donoso, incertidumbre jurídica desde el punto de vista ambiental y el cambio repetido en los diseños de la vía.

Así las cosas, la restricción aplicará de lunes a sábado de 6:00 a.m. hasta 10:00 a.m. y de las 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Los domingos, la restricción será de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

“No vamos a dejar de luchar. A nosotros nos eligieron para defender los intereses de Chía, y la decisión está tomada”, agregó el mandatario quien, además, le hizo fuertes críticas a las obras de ampliación de la Autopista Norte y de la Carrera Séptima, trabajos que al igual que la Troncal de Los Andes adelantará la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario AcceNorte.

“La ampliación de la Autopista Norte es una ilusión (…) solo se va a ampliar desde el Puente del Común hasta Torca… y el trancón se genera realmente en el sector de los cementerios, que está convertido en una trocha y que tiene problemas por retornos. Ahí no van a tocar ni un solo centímetro, ni siquiera lo van a reparchar. Entonces tendremos una ampliación de 10 carriles que llegará a un embudo”, enfatizó Donoso.

Así mismo, el Alcalde habló de los trabajos programados en la carrera 7. “La ampliación depende claramente -está dentro del contrato- de que Bogotá garantice la gestión predial y eso no está claro. Y mientras tanto, en Chía seguimos encerrados. Nos van a hacer las mejores vías gracias a Dios, pero nos servirán solamente para ir a Torca o a Yerbabuena”, afirmó Donoso.

Por último, el mandatario se refirió al daño que esto le produce a la economía regional. “Seguiremos con problemas para ir a Bogotá y para q los bogotanos vuelvan a llegar a nuestros negocios, a comprar acá, a reactivar la economía de la Sabana. Vamos a estar igual”, sentenció Donoso.