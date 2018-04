Human Rights Watch urge investigación y redoblar protección de testigos en proceso contra expresidente Uribe

–La ONG Human Rights Watch pidió este jueves al gobierno colombiano una investigación exhaustiva por el asesinato de un testigo relacionado con una investigación contra el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez y amenazas a otros declarantes en el proceso. Según la organización humanitaria, el gobierno debería redoblar la protección de los testigos y sus familiares e investigar los motivos de estos crímenes.

En un comunicado que expidió en Washington, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco se refiere al asesinato de Carlos Enrique Areiza Arango, “un ex miembro del escuadrón de la muerte paramilitar y uno de los testigos del caso, el 14 de abril en un centro comercial en el centro de Bello, Antioquia”.

“La Procuraduría General de la Nación debe realizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre los motivos del asesinato de Areiza, así como las amenazas a los otros testigos”, subraya.

El caso tiene que ver con la denuncia penal que instauró el expresidente Uribe Vélez en 2012 contra el senador Iván Cepeda alegando que había utilizado el testimonio “fraudulento” para implicarlo a él y su hermano Santiago en atrocidades paramilitares en la década de 1990″.

“El Tribunal Supremo rechazó las acusaciones contra Cepeda y en su lugar inició una investigación sobre si Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010, había manipulado a los testigos, presionándolos para que dijera que Cepeda los había sobornado para implicar al ex presidente”, reseña el documento de HRW.

“La Cámara Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado un coraje impresionante al iniciar esta investigación de Uribe”, afirma José Miguel Vivanco, “pero –agrega– la verdad nunca se descubrirá si el gobierno no garantiza la protección total de los testigos y sus familiares”.

Otras precisiones que hace el documento son las siguientes:

“Los informes de los medios indican que dos hombres que iban en una motocicleta sin placas mataron fatalmente a Carlos Enrique Areiza Arango, un ex miembro del escuadrón de la muerte paramilitar y uno de los testigos del caso, el 14 de abril en un centro comercial en el centro de Bello, Antioquia.

En su fallo de febrero, la Corte Suprema instó a las autoridades a aumentar la seguridad de los tres testigos: Areiza, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, otros dos miembros del escuadrón de la muerte. El tribunal dijo que los testigos vivían en “temor constante” de represalias.

En 2014, Areiza le dijo a los fiscales que Luis Fernando Ramos, ex gobernador y aliado de Uribe, se había confabulado con los grupos paramilitares. Pero en 2015, varios periódicos colombianos publicaron una carta supuestamente firmada por Areiza, en la que decía que el senador Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente US $ 35,000) para implicar falsamente a Uribe y Ramos en crímenes.

En 2016, Areiza fue declarada culpable por testificar falsamente que Ramos estuvo involucrado en colusión con grupos paramilitares, luego de que admitió en un acuerdo de culpabilidad ante el falso testimonio. La decisión de la Corte Suprema de febrero ordenó una investigación sobre el acuerdo de culpabilidad “cuestionable”.

Areiza le dijo a la Corte Suprema en su testimonio para el caso Uribe-Cepeda que la carta fue fabricada con hojas de papel en blanco que había firmado. Un periodista colombiano, Daniel Coronell, hizo público un video el 21 de abril en el que Areiza dice que está ” muy preocupado por los asuntos que rodean a esa carta ” y “comienza a temer por su vida”. Areiza le dijo al tribunal que era recibiendo amenazas debido a su testimonio contra Ramos y que había firmado los papeles para que “no terminara asesinado”.

El tema de la participación de Uribe en grupos paramilitares había sido planteado antes, en 2011, por Monsalve y Sierra, quienes dieron a Cepeda un testimonio grabado en vídeo que implicaba a Uribe y su hermano en la creación de un escuadrón de la muerte en Antioquia conocido como el “Bloque Metro”. Monsalve y Sierra dijeron el tribunal que Cepeda no le había sobornado para hacer esas declaraciones o le pidió que implicara al ex presidente.

Monsalve recibió “continuas y repetidas amenazas” mientras estaba en prisión, el Tribunal Supremo lo encontró en su fallo de febrero. En septiembre de 2011, Monsalve envió una carta a la entonces Fiscal General Viviane Morales en la que decía que sus familiares en Antioquia habían recibido “amenazas de muerte” de alguien que les había dicho que debía “dar marcha atrás” y decir que estaba loco.

En respuesta a las denuncias de Monsalve, el abogado del ex presidente Uribe le entregó al tribunal una carta de un prisionero que dijo haber escuchado a Monsalve en el patio de la prisión jactándose de que mintió porque Cepeda le estaba “dando dinero”. Pero el tribunal concluyó que la carta del prisionero “Inverosímil” porque, en el testimonio oral, no fue capaz de explicar la “situación, motivos o circunstancias” que rodean sus acusaciones.

Sierra le dijo a la Corte Suprema que no había sufrido amenazas directas, pero uno de sus abogados, Carlos Toro, había renunciado en 2014 debido a “intimidaciones”. En ese momento, Toro dijo a la prensa que uno de sus hijos fue abordado por hombres armados quien le dijo que no debería continuar “trabajando en Medellín y en asuntos que no son de su incumbencia”. Toro dijo que pensaba que se estaban refiriendo a Sierra porque era su único cliente en Medellín en ese momento.

En 2011, Alvaro y Santiago Uribe presentaron una denuncia penal acusando a Sierra de “difamación”. En mayo de 2015, un tribunal de Antioquia absolvió a Sierra. Un tribunal superior confirmó el fallo en junio de 2015.

El 16 de abril, la Corte Suprema instó a la Oficina del Fiscal General a priorizar su investigación sobre el asesinato de Areiza. El 18 de abril, el Senador Uribe le pidió a la Oficina del Fiscal General que investigara el asesinato prontamente.

“La Procuraduría General de la Nación debe realizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre los motivos del asesinato de Areiza, así como las amenazas a los otros testigos”, concluye Vivanco.