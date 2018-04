Personería exoneró al alcalde local de Santa Fe por presuntas irregularidades en contratación de la malla vial

Loterias

Loterías del 25 de abril en Colombia:

Baloto 14 27 34 37 43 13

Revancha 22 27 28 30 34 16

Meta 5784 – Serie 078

Manizales 9724 – Serie 106

Valle 8495 – Serie 148

DORADO

Mañana 5754 – Tarde 7878

CULONA:

0860

SUPER ASTRO SOL

2939 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

1388 – Signo Tauro

PIJAO:

9314

PAISITA:

Día 9259 – Noche 8331

CHONTICO:

Día 0734 – Noche 9470

CAFETERITO:

Tarde 9175 – Noche 3103

SINUANO:

Día 5375 – Noche 5636

CASH THREE:

Día 063 – Noche 884

PLAY FOUR:

Día 6633 – Noche 0407

SAMAN:

5206

CARIBEÑA:

Día 5432 – Noche 9647

WIN FOUR:

6647

EVENING:

3708

MOTILÓN:

Tarde 9095 – Noche 7999

LA FANTÁSTICA:

Día 7216 – Noche 2405

ANTIOQUEÑITA

Día 1480 – Tarde 4649

EL COLONO:

0363