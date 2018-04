Universidad Nacional investigará al profesor que abusó de una estudiante de maestría en Bogotá

La Universidad Nacional anunció que abrirá una investigación frente a la denuncia de una estudiante de maestría que acusó al profesor Freddy Alberto Monroy Ramírez de acoso sexual.

“Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie, pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: ‘déjame sentirte, déjame darme ese gusto”, indicó la estudiante identificada como Lizeth Lorena Sanabria Triviño en su denuncia interpuesta en la Fiscalía General.

De acuerdo con la estudiante, ya había recibido mensajes de compañeras suyas, vía WhatsApp, según las cuales el profesor era un acosador, pero nadie había hecho público el caso.

Por lo tanto, la estudiante decidió grabar el momento y dejarse tocar para tener la evidencia de su denuncia.

“En tanto se recibió la denuncia de la estudiante, se empezó a surtir la atención que prevé el protocolo antes mencionado. Esto incluye la iniciación del trámite disciplinario al profesor implicado, el cual se desarrollará cumpliendo el debido proceso”, indicó la Universidad Nacional en un comunicado.

Algunos estudiantes protagonizaron un plantón en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá para exigir justicia.

Este es el vídeo grabado por la estudiante:

Caso de coso sexual por parte del profesor Freddy Alberto Monroy de la Universidad Nacional a una de sus alumnas que decidió grabarlo cuando supo que otras compañeras tambien eran víctimas de este canalla. Compartamos este video y hagamos famoso al profe Freddy pic.twitter.com/XayAA4mgfK — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 26 de abril de 2018