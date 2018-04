Vargas Lleras arremete contra las encuestas: Son un desastre, creo que las están manipulando

–El candidato presidencial Germán Vargas Lleras arremetió en las últimas horas contra las encuestas, aseguró que cree que las están manipulando y exigió al Consejo Nacional Electoral investigar a las empresas especializadas en realizar los sondeos.



“Por primera vez en la vida coincido con el Dr @petrogustavo : las encuestas son un desastre y está pasando algo extraño que amerita ser investigado”, escribió Vargas Lleras en su cuenta en Twitter y agregó: “ Sí creo que las están manipulando…”.

Además dijo que debe existir plena transparencia frente a varios temas:

¿Quienes son o han sido socios de todas las encuestadoras?

¿Qué contratos con el Estado o empresas privadas relacionadas con el Estado han tenido?

¿Alguna de las encuestadoras que usan los medios hoy tiene contratos con algún partido, movimiento de forma directa o por un tercero?

Los pronunciamientos los hizo Vargas Lleras tras las últimas encuestas que lo ubican cuarto en la intención de voto de los colombianos, incluso por debajo del voto en blanco.

“De buena fuente me dicen que de una campaña le ofrecieron al Dr. Carlos Ariel Sanchez, de Guarumo, ser el próximo Contralor General de la República ¿Es eso cierto?, pregunta Vargas Lleras.

Adicionalmente precisa que “de buena fuente me cuentan que El Tiempo le pidió a Guarumo un ejercicio de prospectiva similar al de Cifras y Conceptos y también mostraba una realidad diferente a la de las encuestas. Esa fuente también me cuenta que la encuestadora decidió no publicar el ejercicio”.

También reseña:

“Ayer, en la entrevista de Semana en vivo, la misma María Jimena Duzán me confesó, que Oswaldo Acevedo, socio de YanHass, es un Uribista de tiempo completo. Raros los resultados de su encuestadora”.

Vargas Lleras afirma igualmente que “la evidencia está demostrando que el modelo de encuestas tradicionales MURIÓ. Encuestas baratas, con pocas fuentes de información, con pocos encuestados, que desconocen la conversación digital, los apoyos de los partidos, lo único que hacen es confundir al elector”.

Por ello, el aspirante presidencial le pide al Consejo Nacional Electoral, CNE, que cumpla con su responsabilidad.

“Con razón muchos sectores claman para cerrar esa institución. Encuestas manipuladas, compradas, con intereses económicos pueden configurar delitos electorales graves”, puntualiza.

Le exijo a Yolima Carrillo, presidenta del @CNE_COLOMBIA y al resto de Magistrados de la entidad ACTUAR, hagan visitas a las encuestadoras, verifiquen la veracidad de la información, ahora, no después de las elecciones. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) April 26, 2018

A renglón seguido Vargas Lleras les dice a los directivos del CNE que “no hay garantías” y los conmina así:

“Díganme: ¿Cuántas visitas han hecho a encuestadores? ¿A cuáles de ellas? ¿Quién está encargado de esa responsabilidad? ¿Que información recogen? ¿Cada cuánto se hacen las visitas? Necesitamos CLARIDAD.

Por primera vez en la vida coincido con el Dr @petrogustavo : las encuestas son un desastre y está pasando algo extraño que amerita ser investigado. Sí creo que las están manipulando y también creo que debe existir plena transparencia frente a los temas a continuación: — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) April 26, 2018

Y su fórmula vicepresidencial Juan Carlos Pinzón también trinó:

Recordando la elección presidencial en Estados Unidos, el prestigioso @nytimes publicaba un índice de probabilidad sobre quién ganaría. Este es el pronóstico el día de la elección Nov.8/2016. Casi todas las encuestas ese año eran similares. ¿Conclusiones? https://t.co/qemN4DoW8A pic.twitter.com/cTVB37uizL — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) April 26, 2018