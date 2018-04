Gran especial: La vida de “El Rey”, José Alfredo Jiménez, a cargo de Vicente Moros

Siguiendo con los súper especiales de Radio Santa Fe 1070 AM. el turno le corresponde a uno de los más grandes de la música ranchera, El Rey, José Alfredo Jiménez, cantante y compositor mexicano. Dotado de una extraordinaria fecundidad creativa, fue uno de los más destacados representante de la canción ranchera. Temas como El rey, su canción más popular, le hicieron famoso en México y en todo el mundo.



El súper especial de José Alfredo Jiménez se llevará a cabo este sábado 28 de abril a partir de las 10:00 a.m. por la tradicional Radio Santa Fe, 1070 AM.



Hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nació en la ciudad de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, donde pasó sus primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en 1936, quien era dueño de una farmacia denominada “San Vicente”. José Alfredo tenía tres hermanos: Concepción, Víctor e Ignacio.



A los 11 años llegó a la Ciudad de México donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones. Su madre abrió una pequeña tienda que no prosperó, por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos, el de camarero; fue además jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división de fútbol mexicano, en la posición de portero, llegando a coincidir como compañero de equipo con Antonio “La Tota” Carbajal. Más tarde, fue miembro de un grupo llamado “Los Rebeldes”



El restaurante donde trabajaba, “La Sirena”, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los cuales estaba “Cuando el destino” (canción en la que José Alfredo tenía mucha fe) y “Yo”; Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-AM, en la que se catapultó a la fama. Se casó con Paloma Gálvez con quien tuvo dos hijos, José Alfredo y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mary Medel, procrearon 4 hijos, Guadalupe, José Antonio, Martha y José Alfredo.



José Alfredo no tenía educación musical; según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales (siendo también padrino de su boda religiosa con Paloma Gálvez), no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos “vals” ni “tonalidad”. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones; la mayoría de ellas, interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tienen arreglos del maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía.



Además de esas y las que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano, entre los que sobresalen el ya nombrado Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Pedro Vargas, Luis Aguilar, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Daniel Santos, Julio Iglesias, Lola Beltrán, María de Lourdes, María Dolores Pradera, Chavela Vargas, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Joaquín Sabina, Antonio Aguilar, Plácido Domingo, Lucha Villa, Jorge Valente, Mari Trini, Enrique Bunbury, Juan Gabriel, Alicia Juárez, entre muchos otros.

José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966, cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970.1? Con ella grabó un álbum en 1972.

José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de la cirrosis hepática que padecía desde hacía años. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción “Caminos de Guanajuato”.

Algunas curiosidades

¡Dos madres!

Al quedar huérfano de padre, a los 10 años impulsado por la necesidad abandona Guanajuato para instalarse en la Ciudad de México con su tía Refugio, tiempo después su mamá y hermanos lo alcanzarían. La llamaba cariñosamente “tía Cuca”, ella nunca se casó y ayudó a su hermana Carmen en el cuidado y la educación de sus cuatro hijos, sentía un especial cariño por José Alfredo y él decía que ella era su “segunda madre”. http://www.youtube.com/watch?v=gNgFxBcrlUo

Era arquero

Su buena estatura y su complexión delgada lo hicieron destacar en el futbol como portero a los 18 años y llegó a jugar en Primera División con los clubes Oviedo y Marte, pero dejó las canchas por los escenarios y los estudios de grabación, decidió tomar la pluma, el papel y el micrófono para cantarle a México.

De mesero a la fama

Trabajó en la tienda de abarrotes que abrió su mamá y su tía Cuca en Santa María La Ribera. Además fue mesero en el restaurante de antojitos yucatecos “La Sirena” por el rumbo de San Cosme donde también cantaba con el grupo Los Rebeldes. El lugar era frecuentado Andrés Huesca, quien oyó hablar de él, le grabó el tema “Yo” y lo encaminó a la fama.

De borracho a borracho, con Chavela Vargas

Enamorado sin remedio, José Alfredo invitaba a Chavela Vargas a “dar gallo” en la Ciudad de México a las conquistas de ambos, acompañados únicamente por una guitarra y una botella de tequila, se entendían bien “de borracho a borracho”, había perfecta complicidad y la gente que los veía en la calle no sabía si la serenata era para la novia de Chavela o la de José Alfredo. Una de las serenatas fue a una mujer argentina de nombre María que vivía por Insurgentes Centro y mientras él echaba romance, “La Chamana” cantaba.

Oraba con la botella en mano

Cuando agarraba la botella y la juerga, José Alfredo confesaba que platicaba con Dios sobre la vida, el amor, la tristeza, por eso le dedicó una canción “Las ciudades”: “Te vi llegar, y sentí la presencia de un ser desconocido; te vi llegar, y sentí lo que nunca jamás había sentido… Te dije adiós, y pediste que nunca, que nunca te olvidara; te dije adiós, y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña”. Tema que no menciona a ninguna mujer, él decía que era una oración.

No la chifle que es cantada

Sin educación musical y sin saber tocar los instrumentos, pero José Alfredo silbaba el ritmo que le gustaba para las canciones y Rubén Fuentes le hacía los arreglos musicales para que lo acompañara el Mariachi Vargas de Tecalitlán.