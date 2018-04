Cumbre de Trump y Kim Jong-un se realizará en la Casa de la Paz en la frontera de las dos coreas

–El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dejó entrever este lunes que su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un se realizaría en la casa de la paz, en la frontera común, el mismo sitio en el cual tuvo lugar la reciente reunión de Kim con su homólogo surcoreano Moon Jae-in.

En su cuenta en Twitter el mandatario estadounidense precisó:

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

