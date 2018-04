Órdenes por WhatsApp fuera del horario laboral generan horas extras

¿Es usted víctima de ciberacoso en el trabajo? En Colombia, cinco de cada diez personas reciben órdenes por WhatsApp fuera de la jornada laboral. De estas, ninguna denuncia porque siguen creyendo que esto es algo normal.

En el país, según un estudio reciente de Lanix, empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de cómputo y smartphones, denominado “Apps en Colombia: cuántas consumen y cuáles prefieren los colombianos”, el 84% de los usuarios de celular utilizan WhatsApp.

Se calcula, según datos recientes de MinTic, que al menos 25 millones de colombianos son clientes recurrentes de esta App y que en el trabajo es la aplicación más utilizada, especialmente para intercambiar información, entre documentos, fotos y videos.

“Las cifras señalan que ocho de cada 10 empleados en las empresas usan frecuentemente de este recurso tecnológico”, dijo Julián Páez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, experto en uso de la tecnología en espacios laborales.

Otros indicadores evidencian que en el mundo hay un billón de usuarios activos cada hora por WhatsApp, 55 billones de mensajes son enviados diariamente, 4.5 billones de fotos son compartidas al día y un billón de videos diarios son enviados a través de la misma plataforma.

Estos números dan cuenta del impacto que tiene actualmente está App en el país e incluso a nivel internacional, pero ¿Cuántas personas son conscientes que a través de WhatsApp y su uso indiscriminado, pueden estar siendo víctimas de ciberacoso laboral?

Usualmente los empleados en las compañías y organizaciones usan está aplicación para comunicarse con sus jefes, desconociendo que esta interacción, por muy productiva y ágil que parezca, debe tener límites.

“He tenido clientes que me dicen que, pese a que su jornada laboral inicia a las 7:30 a.m., sus jefes les piden información y asignan tareas desde las 6 a.m. o les solicitan informes y otros temas de trabajo después de las 6 p.m., incluso hasta la media noche”, señaló Páez.

Pero ¿En Colombia hay alguna norma que regule el horario de uso de esta App en contextos laborales?

“Si. Cuando se asignan tareas fuera de la jornada establecida debe considerarse como trabajo adicional, independiente de la forma en que se envían dichas órdenes. El simple sometimiento de la persona de estar disponible y atenta al momento en que su jefe la requiera, daría lugar a que se le pagará horas extras”, explicó Páez.

Otro interrogante que resolvió el experto, está relacionado con las conversaciones laborales que se tienen por este medio y si estas podrían ser prueba para demostrar acoso sexual o laboral.

“Este tipo de conversaciones, si están subidas de tono, pueden ser tomadas como pruebas de acoso en cualquier contexto. Si se requiere demostrar esto ante un juez, la víctima debe demostrar la autenticidad, integridad, claridad y legalidad del mensaje”, afirmó Páez.

Esta prueba –agregó–, “debe haber sido obtenida de forma lícita, sin vulneración del derecho a la intimidad, y demostrar que no se ha obtenido hackeando el teléfono móvil de la otra persona”.

Recomendaciones para utilizar WhatsApp en el trabajo

Determiné antes de firmar su contrato, en lo posible déjelo por escrito, el horario en el cual estará disponible por este medio.

Ponga límites al contenido de los mensajes: exija que no le envíen virales ni memes. Solo temas de trabajo y dentro de la jornada laboral.

Defina y comparta con su jefe un protocolo para enviar información sensible o privada por medio de esta App.

Aclare que esta aplicación no va a sustituir el uso de correo electrónico, como forma de comunicación corporativa.

Si la empresa le da un celular corporativo con datos, antes de recibirlo deje claro que solo atenderá llamadas y responderá mensajes en horario laboral.