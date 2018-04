POLÍTICAS ANTI NIÑEZ – V

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (183)

DÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

El sábado pasado se celebró uno de los 365 días de los niños, “celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños.” Tomado de la red y con apoyo de las declaraciones de la ONU.



Las organizaciones que deben velar por la garantía de los derechos de los niños y autoridades locales organizaron piñatas, juegos y dieron un refrigerio. Con estas actividades lúdicas y medio populistas no se cumplió con los objetivos de la celebración. Seguiremos con miles de niños y niñas que carecen de lo mínimo necesario para tener una vida digna.

LAS POLÍTICAS DE INFANCIA LESIONAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

Las políticas de infancia y adolescencia, relacionadas con la educación, la salud, el respeto a la integridad de la vida aparentan ser buenas en la teoría, pero tienen resultados negativos en la práctica. Todo sin desconocer que hay familias, médicos, paramédicos, profesores y sociedad que hacen tareas titánicas y logran muy buenos resultados. Para ellos mi sincera felicitación.

En esta lección expondré las razones del por qué las políticas relacionadas con la salud integral y el aborto son políticas anti niñez.

LA SALUD INTEGRAL

Colombia no tiene políticas de prevención. No hay alertas sobre los efectos secundarios o colaterales de los actos de las personas. Se hacen recomendaciones según las tendencias del mercado. Algo se logra con las vacunas en los primeros años de vida. En la planeación del embarazo, casi nunca se planea concebir un hijo, los progenitores no van al médico, no se hacen exámenes de compatibilidad genética, no preparan sus cuerpos y sus mentes para lograr una concepción con los mejores resultados. Y luego de nacido el hijo lo llevan a control si el médico los cita, pero no porque ellos crean necesario llevarlo. Y la salud debe ser integral: física, mental, espiritual, afectiva, intelectual, social… Hay progenitores que hacen de las Comisarias de Familia, del ICBF y de los Juzgados de Familia, una extensión de su casa u hogar y en medio de guerras jurídicas, muchas veces sin sentido, los hijos son tomados como escudos de guerra. Y los funcionarios no dan soluciones. Las decisiones que toman, por ser abstractas, ambiguas, sesgadas, lo que hacen en multiplicar los conflictos de familia.

EL DISCUTIDO DERECHO AL ABORTO

A las mujeres de hoy, especialmente a las adolescentes, les han vendido la idea de que tienen pleno derecho a decidir sobre su cuerpo. ”En mi cuerpo mando yo” Y como vivimos en una sociedad machista en grado sumo, a los adolescentes no les hacen ningún llamado de atención, como si fueran ajenos al proceso de embarazo y gestación.

Es verdad que somos los dueños de nuestro cuerpo, pero como toda propiedad el ejercicio de ese derecho tiene límites. Por ejemplo, no es lícito salir desnudo a la calle. Y en cuanto al embarazo se refiere, son muchos los métodos para evitarlo. Entonces la educación por parte de la familia, la sociedad y las autoridades debe ser para evitar el embarazo y no para EMBARÁCESE Y ABORTE. La meta debe ser CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.

El aborto debe ser excepcional y la será si formamos conciencia de progenitores cumplidores de sus deberes, de personas que ejerzan de manera responsable sus derechos a la sexualidad que es parte de la esencia del ser humano.

UN HIJO NO ES COMO UNA PIEZA DENTAL

El aborto cuando es necesario, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre no tiene ningún reproche. Pero el embarazo como remedio para un embarazo irresponsable genera muchos efectos negativos, así haya mujeres que se precian de vivir felices por haber abortado. Su sonrisa y su alegría son falsas. Y es porque un hijo en el vientre de la madre con la solidaridad necesaria del padre no puede asimilarse a una pieza dental que se puede extraer cuando a la persona le parezca, se diría popularmente, cuando se le de la gana. Defender el aborto libre no es política de izquierda, ni de avanzada, ni liberación femenina. Es aportar fuego al incendio de la estima humana.

PREVENCIÓN Y ACCIONES LEGALES

El desconocimiento del derecho a la salud y la apología del aborto pueden ser delitos e incumplimiento de los deberes de los progenitores. Estos ilícitos no pueden quedar impunes. Es necesario pedir la protección legal y por sobretodo prevenir la violación de los derechos de los niños y niñas. Una consulta a tiempo puede ayudar a una mejor convivencia y a formar personas sanas física y mentalmente.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 31 de abril al 6 de mayo de 2018

