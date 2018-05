Esta semana vence el plazo para pagar impuesto de vehículos con el beneficio del 10 % de descuento.

La Secretaria de Hacienda Beatriz Helena Arbeláez, reiteró a los capitalinos que los propietarios de vehículos y/o motos de cilindraje superior a 125 c.c., matriculados en Bogotá, que tienen hasta el viernes 4 de mayo para pagar el impuesto con el 10 % de descuento. Después de esa fecha no tendrán el beneficio, pero podrán pagar sin intereses hasta el 22 de junio.

Según la funcionaria, se estima que en la ciudad los contribuyentes obligados a pagar este tributo son dueños de 1,7 millones de carros particulares; 115.500, de servicio público, y 238.500 motos, para un total aproximado de 2,06 millones de vehículos automotores. Adicionalmente, hay 225.800 motos con cilindraje menor o igual a 125 c.c., que no pagan este impuesto pero sí los Derechos de Semaforización, para un total cercano a 470.000 motos en la ciudad.

“Para agilizar y facilitar el pago de esta obligación, la Administración cuenta con una red de más de 1.700 sucursales de entidades bancarias, ubicadas en todo el país y alrededor de 17.000 corresponsales bancarios a nivel nacional, que reciben el pago del impuesto presentando la factura que fue enviada al domicilio registrado, o la que el ciudadano imprima de los canales electrónicos dispuestos, así como por vía electrónica mediante la página web www.haciendabogota.gov.co, opción Pagos y Servicios o ingresando a la Oficina Virtual, con la opción de pagos PSE”, explicó la Secretaria Arbeláez Martínez.

También están dispuestos seis SuperCADES de atención al contribuyente, ubicados en la Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 Sur (Américas); la Calle 146 A No. 105 – 95 (Suba); la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D – 12 (Bosa); la Cra. 5 A No. 30 D 20 Sur (20 de julio); la Avenida Calle 13 No. 37 – 35 (Calle 13, Movilidad y Hábitat), y la Carrera 30 No. 25-90 (CAD), por lo que la Administración aspira recaudar con el impuesto de vehículos alrededor de $778.000 millones de pesos, de los cuales ya completa cerca de 250.000 millones.