Alcalde de Medellín exige a cantantes Farruko y Victor Manuelle disculpa pública con la ciudad y las mujeres

–“Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín”, expresa el alcalde de la capital antioqueña Federico Gutiérrez Zuluaga en una carta abierta a los cantantes puertorriqueños Farruko y Victor Manuelle para exigirles una disculpa con la ciudad y con las mujeres por los términos de su canción “Amarte duro”.

“Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública con nuestra ciudad y con las mujeres”, precisa el mandatario de la capital antioqueña, tras la indignación que causó en todos los medios antioqueños el tema musical, en el que habla de coca y del desaparecido capo Pablo Escobar.

La canción dice, entre otra cosas, lo siguiente: “Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo . Esto que yo siento es puro como la coca ‘e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo. Que si va’ a jugar con fuego, má’ me va a llevar el diablo. Me tienes enfermo como drogado usuario. Tengo vicio de ti, comerte es necesario. A diario, te juro que no aguanto las ganas y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Esta es la carta del alcalde de Medellín:

——————————————————————————————————-

El cantante Victor Manuelle ofreció ya disculpas, en lo que corresponde a las mujeres, diciendo: “Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género”.