Disidencias de las Farc se atribuyen ejecución de supuestos asesinos de líder comunitaria en Arauca

–Con un letrero en el cual se les señala como los autores del secuestro y asesinato de la líder comunitaria María del Carmen Moreno Páez, aparecieron los cadáveres de dos hombres, al parecer de nacionalidad venezolana, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca.

El hallazgo se produjo horas después de que se localizara sin vida a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico, que había sido secuestrada el 27 de abril pasado.

El letrero con el cual fueron encontrados los dos hombres, acribillados a balazos, es firmado con la sigla Farc-ep.

Los dos sujetos asesinados habían aparecido previamente en un video en el que confesaban el crimen de líder comunal y que supuestamente publicaron disidentes de las Farc.

No obstante, las autoridades regionales advirtieron que en Arauca hay mayor presencia del Eln y solo persiste un pequeño reducto de las exFarc.

El crimen de la señora Carmen Moreno Páez causó gran consternación y repudio en el departamento de Arauca.

El gobernador Ricardo Alvarado emitió el siguiente comunicado:

“Con profundo pesar el Gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, lamenta el cobarde asesinato del que fue víctima la profesora María del Carmen Moreno Páez, líder social reconocida en este Departamento y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Rico del municipio de Arauquita.

El Gobierno Departamental rechaza de manera categórica este tipo de acciones que no se compadecen con el proceso de paz en el que hemos entrado los colombianos. Al mismo tiempo, le hace un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que no escatimen esfuerzos que permitan que a la mayor brevedad posible, se dé con los responsables de este execrable crimen y que paguen ante la Ley la condena que les corresponde.

De igual manera, el gobernador hace llegar su voz de condolencia y de profundo pesar a los familiares de la líder social y a la comunidad de Arauquita le expresa su pesar por tan irreparable pérdida.

Los araucanos pueden estar convencidos que desde la Gobernación no toleraremos este tipo de hechos y les recuerda a los violentos que no quieren dejar vivir en paz a nuestra comunidad, que no es por medio de la armas ni de la intimidación que van a conseguir sus oscuros intereses.

Los araucanos estamos firmes en nuestro propósito de avanzar en la consolidación de la paz, en lograr la reconciliación pero también en impedir que los violentos traten de opacar y de retrasar este proceso”.