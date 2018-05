Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 2 de mayo en Colombia

Loterias

Loterías del 2 de mayo en Colombia:

Baloto 07 37 38 39 41 03

Revancha 18 32 35 42 43 03

Meta 0976 – Seerie 051

Manizales 0412 – Serie 103

Valle 8584 – Serie 156

DORADO

Mañana 1403 – Tarde 3757

CULONA:

4868

SUPER ASTRO SOL

2924 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

7613 – Signo Sagitario

PIJAO:

8917

PAISITA:

Día 5864 – Noche 8287

CHONTICO:

Día 3864 – Noche 5910

CAFETERITO:

Tarde 8956 – Noche 2021

SINUANO:

Día 0236 – Noche 2933

CASH THREE:

Día 959 – Noche 251

PLAY FOUR:

Día 4326 – Noche 0771

SAMAN:

2771

CARIBEÑA:

Día 7987 – Noche 7055

WIN FOUR:

3903

EVENING:

6480

MOTILÓN:

Tarde 6035 – Noche 1151

LA FANTÁSTICA:

Día 8598 – Noche 8509

ANTIOQUEÑITA

Día 3789 – Tarde 6830

EL COLONO:

6468