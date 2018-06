Colombia – Polonia, un duelo de necesidades

La Selección Colombia realizó el reconocimiento del estadio Kazán Arena, donde este domingo enfrentará a Polonia en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, un partido en donde ambos combinados tienen la oblibagión de ganar si quieren mantener sus aspiraciones de seguir en el mundial, tras perder en su primer partido.

En el entrenamiento, el cuerpo técnico le realizó los últimos ajustes al equipo, antes de enfrentar a los europeos, en el juego que se llevará a cabo al medio día de este domingo.

Antes de la sesión en campo, el director técnico, José Néstor Pékerman, y el jugador Santiago Arias ofrecieron una conferencia de prensa para analizar al próximo rival, hablar de lo sucedido en el debut y contar cómo se encuentra el equipo colombiano para el siguiente compromiso.

Estas son algunas de las frases del entrenador y el defensor:

José Pékerman: “James está bien. Lo demostró en los entrenamientos y lo hizo bien en los minutos que tuvo en el otro partido. Trabajó con intensidad y esperamos que pueda llegar al ciento por ciento. Es un jugador fundamental en nuestra selección”.

J.P: “Polonia es un muy buen equipo, ha sido sólido y ha tenido buenas actuaciones en las eliminatorias y en los partidos amistosos. Colectivamente e individualmente tiene futbolistas en los mejores equipos del mundo, con buena condición física, envergadura y experiencia”.

Santiago Arias: “No se inició como hubiéramos querido, pero anímicamente estamos fuertes. Sabemos lo que queremos y para dónde vamos. Nos queda este partido y el otro (frente a Senegal) para conseguir el primer objetivo, que es pasar a la siguiente fase”.

J.P: “Va a ser un partido de ida y vuelta, ya que los dos equipos van a buscar la victoria. Los dos sabemos que un gol es determinante y que en un Mundial no es fácil darle la vuelta a los encuentros. Va a ser un choque muy intenso”.

S.A: “Jugar con un hombre menos te complica mucho las cosas. Se corre y se lucha por conseguir la victoria. Ahora estamos comprometidos y pensando en el siguiente partido. Son ellos o nosotros”.

J.P: “Esperamos varias cosas: la primera, ´jugar 11 contra 11´, que no es poco; la segunda, poder contar con los jugadores que no estaban en la totalidad de condiciones; la tercera, recuperar la confianza, no quedarse en lo que ha pasado sino en lo que vendrá, y la cuarta, la armonía del equipo, que se consolidó en los momentos difíciles”.

S.A: “Hay que contrarrestar las virtudes que tienen ellos, no sólo las de Lewandowski sino la de todos. Tenemos un plan y tenemos que seguirlo a rajatabla, como nos dijo el cuerpo técnico. Esperamos ser los ganadores de los duelos tanto en ataque como en defensa. Si lo hacemos, podremos conseguir la victoria”.

J.P: “Si el partido es normal debemos intentar imponer nuestro fútbol, mantener las líneas juntas para que podamos tener opciones y ser sólidos en la marca de los jugadores”.

J.P: “En cuanto terminó el partido empezamos a trabajar el próximo. El Mundial no da respiro y tenemos un grupo muy parejo, como hemos dicho siempre. Fue un mal comienzo y ahora tenemos que superarlo. Tenemos que tratar de hacer goles, no recibirlos. Tener equilibrio y concentración en momentos claves”.

J.P: “Cristian Zapata venía sin tanta continuidad y cuando la logró tuvo una lesión. Estamos con esa duda, hasta el último momento, ya que por su experiencia sería un jugador interesante. Sin embargo, estamos en una situación difícil y no podemos equivocarnos en una posición tan importante”.

J.P: “A Mateus siempre le digo que es el jugador número 12, ya que siempre está ahí. Tiene muchas virtudes que han aportado en muchos partidos, tiene características de llegador y es un futbolista dinámico. Pero ha de tener la paciencia de saber esperar y ojalá pueda tener buenos partidos para que consiga lo que todos pensamos que puede lograr”.