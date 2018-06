Gracias a una oportuna reacción fueron recuperadas tres motocicletas en las últimas horas en Villavicencio

Loterias

Loterías del 21 junio en Colombia:

Bogota 2855 – Serie 224

Quindío 2006 – Serie 124

DORADO

Mañana 6702 – Tarde 3348

CULONA:

2133

SUPER ASTRO SOL

8081 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

1839 – Signo Acuario

PIJAO:

6123

PAISITA:

Día 6682 – Noche 7368

CHONTICO:

Día 0521 – Noche 7005

CAFETERITO:

Tarde 0080 – Noche 3071

SINUANO:

Día 0424 – Noche 9917

CASH THREE:

Día 198 – Noche 709

PLAY FOUR:

Día 9320 – Noche 3220

SAMAN:

2988

CARIBEÑA:

Día 8979 – Noche 9832

WIN FOUR:

8416

EVENING:

8136

MOTILÓN:

Tarde 0488 – Noche 2282

LA FANTÁSTICA:

Día 8419 – Noche 0640

ANTIOQUEÑITA

Día 8721 – Tarde 2923