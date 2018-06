‘Ant-man y La Avispa’ se convierte en la primera película de Marvel sobre una heroína

Hicieron historia y 1.000 millones de dólares con la primera película que tuvo como protagonista principal a un superhéroe de color en Black Panther, ahora las estrellas y creativos de Marvel están repitiendo la fórmula, pero con el tema de la equidad de género.

‘Ant-man y La Avispa’ (El hombre hormiga y la Avispa), secuela del filme ‘Ant-Man’ de 2015, es el veinteavo estreno en una década de las series de Universo Cinematográfico Marvel basadas en revistas de cómics, y la primera en destacar a una mujer en su título.

“Siempre supimos que la siguiente iba a ser ‘Ant-Man y La Avispa'” dijo el domingo a la AFP Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, propiedad de Disney, en un día en que se estrenó para la prensa global en Pasadena, sur de California.

“Finalmente es tiempo de verla en su traje y ser la heroína que dijo que quería ser”, añadió.

La película de 2015 presentaba a Hope van Dyne, interpretada por Evangeline Lilly, como una aspirante a superhéroe, y ahora regresa en la secuela más ágil, malvada y pronta para dar un paso al frente en igualdad de condiciones con Ant-Man, que fue protagonizado por Paul Rudd.

Lilly dijo a la AFP que al principio el plan era introducir la historia original de La Avispa en el lanzamiento de Marvel de 2016 ‘Capitán América: Guerra Civil’ junto con Ant-Man y los otros Avengers (Vengadores).

“Recibí una llamada diciendo que hemos decido no ponerte en Guerra Civil y en ese momento podría decir que los sentimientos en la habitación eran algo así como ‘lo siento, no te ofendas’. “Estaba como ‘¿me van a dar un cambio? ¿Es lo que quieren decir? y dijeron, ‘realmente queremos dedicar una película para introducir a esta superheroína y no la queremos solo como una nota a un lado”.

La sorpresa del doble papel vino más tarde, cuando Marvel le envió una captura de pantalla con La Avispa (The Wasp en inglés) en el título. Las primeras estimaciones del estreno doméstico de ‘Ant-man y la Avispa’ están alrededor de los 75 millones en el fin de semana del 6 de julio, una cifra considerablemente mejor a los 57 millones que recaudó el primer filme. Con información de AFP.