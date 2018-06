Minvivienda y Distrito se unen para facilitar compra de vivienda en Bogotá

A partir de hoy cerca de 2 mil familias en Bogotá tendrán más apoyo financiero para cumplir el sueño de tener su casa propia, gracias a la unión entre el Ministerio de Vivienda y el Distrito Capital que permitirá aumentar el subsidio del programa Mi Casa Ya en la capital del país.

Serán más de $15 mil millones de pesos que destinará Bogotá y cerca de $18 mil millones de pesos el Gobierno Nacional. Esto permitirá aumentar las ayudas económicas para la compra de vivienda nueva, pasando de $23,4 millones a $31,2 millones para hogares con ingresos de hasta $1.500.000, y de $15,6 millones a 21,8 millones para hogares con ingresos de hasta $3.124.000.

El Gobierno Nacional asigna $23,4 millones de pesos y el Distrito un subsidio de $7,8 millones de pesos para las familias interesadas en comprar vivienda de hasta $54.686.940. En el caso de los hogares interesados en comprar vivienda entre los $54.686.940 y $105.467.670 el Gobierno otorga $15,6 millones de pesos y el Distrito $6,2 millones de pesos. Este apoyo financiero facilitará la ejecución del programa Mi Casa Ya en Bogotá, que a la fecha ha destinado 907 subsidios de un total de 30 mil.

“Este es un regalo anticipado para los bogotanos que sueñan en tener casa propia, el trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá le permitirá a familias de clase media facilitar el cierre financiero para la compra de vivienda nueva de hasta $105 millones de pesos”, destacó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Camilo Sánchez Ortega.

Por su parte, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, invitó a los capitalinos a no desaprovechar la oportunidad de acceder a los beneficios que ofrece el programa Mi Casa Ya en Bogotá.

“Estamos apoyando los programas de vivienda popular en la ciudad, el aporte que nosotros hacemos entre la Nación y el Distrito es financiar cerca del 30% del valor de la vivienda. Si los ciudadanos califican para los subsidios, apenas reciban la aprobación del crédito en el banco reciben el subsidio”, explicó el mandatario.

Para acceder al nuevo paquete de subsidios del programa Mi Casa Ya en Bogotá, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: no estar reportado en centrales de riesgo, no haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación Familiar y no ser propietarios de vivienda o beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.

“Esas son las tres condiciones. No necesita intermediarios, no necesita ningún político, no necesita nada diferente a cumplir esos requisitos y no tiene que pagar ninguna comisión a nadie. Lo puede hacer con cualquier banco y cualquier constructor que tenga el rango de valor que se está haciendo. No tiene una localidad, es en cualquier parte de Bogotá y por eso es muy importante”, puntualizó el ministro de Vivienda, Sánchez Ortega.

Este nuevo impulso para que los capitalinos puedan adquirir viviendas se dio a conocer hoy en el barrio Bosa Porvenir al suroccidente de Bogotá, donde se adelanta un megaproyecto de vivienda que beneficiará a 800 familias de escasos recursos.

Cabe recordar que con el fin de estimular la vivienda en la capital del país, en el año 2016 se firmó un pacto por Bogotá, donde se estimó un compromiso por 80.000 subsidios en diferentes programas del gobierno (VIPA, MI CASA YA, FRECH VIS Y VIP, FRECH NO VIS). Dentro de este pacto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinó $18 mil millones y el Distrito $15 mil millones.