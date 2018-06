Personal médico debe fortalecer prevención por infecciones respiratorias agudas

Un llamado al personal de la salud para que cumpla de manera estricta las recomendaciones de bioseguridad hace el Ministerio de Salud y Protección Social, debido a que en esta época del año Colombia registra el pico más elevado de infección respiratoria aguda (IRA).

“Para el examen físico o cualquier contacto directo con pacientes, probables o confirmados, en particular si el contacto es con secreciones, se deben utilizar guantes de uso único y desecharlos dentro de la habitación al término de la atención”, advirtió el director de Promoción y Prevención del ministerio, Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga.

También instó a hacer el lavado de manos con solución en base alcohólica antes y después de entrar en contacto con todo paciente o con superficies de su entorno, además de las siguientes recomendaciones:

• Usar bata cuando haya contacto con el paciente o su entorno.

• Usar mascarilla quirúrgica para el contacto y manejo de pacientes con cualquier síntoma respiratorio (aislamiento por gotas), gafas o escudos faciales, si es del caso.

• Inmunización previa mediante vacunación contra la influenza estacional.

Medidas de prevención para toda la población

No solo el personal médico debe tener medidas de bioseguridad importantes frente a las infecciones respiratorias agudas e inusitadas, sino la población en general. “El lavado de manos y las medidas preventivas para la población en general como uso de tapabocas e hidratación frecuente son medidas costo efectivas que deben intensificarse para evitar contagios”, recalcó Osorio Saldarriaga.

En general, la población debe tener presentes las siguientes recomendaciones

• Mantener esquema de vacunación completo, de acuerdo con la edad, incluyendo la vacuna contra la influenza.

• Fomentar la lactancia materna.

• Mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo.

• Cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano.

• Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa.

• Evite el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan infección respiratoria aguda.

• Evitar frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos.

Cómo cuidar a una persona con IRA

• En lo posible las personas con IRA deben permanecer en casa; los niños no deben ir al colegio y los adultos no deben asistir al trabajo.

• Si la temperatura corporal es superior a 38.5 °C, trate la fiebre según orientación médica, aplique pañitos de agua tibia en las zonas del cuerpo con mayor concentración de temperatura como las axilas y pliegues de la ingle; nunca utilice alcohol para tal fin.

• Aumente la ingesta de líquidos y ofrézcales alimentos en porciones pequeñas, con mayor frecuencia.

• Si toma leche materna, suministrar con más frecuencia.

• Después de las comidas, mantenga al niño sentado por lo menos durante 30 minutos.

• No automedicarse: suministrar únicamente los medicamentos que fueron formulados por el médico, en las dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado.

• Limpiar con frecuencia la nariz, dejándola libre de secreciones o aplicar suero fisiológico por las fosas nasales.

• Usar el tapabocas ante la presencia de síntomas (niños mayores de 3 años y adultos).

• Toser o estornudar sobre el ángulo interno del brazo.

Consulte al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas

• Respiración más rápida de lo normal?

• Fiebre de difícil control por más de dos días

• Si el pecho le suena o le duele al respirar

• Somnolencia o dificultad para despertar

• Ataques o convulsiones

• Decaimiento

• Deterioro del estado general en forma rápida