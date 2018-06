En 2018 erradicaremos 110 mil hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia: Presidente Santos

Al término de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes en la Casa de Nariño, el Presidente Juan Manuel Santos anunció que la meta para 2018 es eliminar mediante erradicación forzosa y sustitución voluntaria un total de 110 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país.

“Aquí tenemos una gran oportunidad: la persona encargada del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, me dice que como va el proceso de certificación de la firma y compromiso de las familias podemos acabar este año con 40 mil hectáreas que han sido sustituidas voluntariamente.

“A esto se le agrega o se complementa con la erradicación forzosa. El año pasado sobrepasamos la meta que nos propusimos de 50 mil porque erradicamos 53 mil hectáreas. La meta este año son 70 mil hectáreas, y como vamos la vamos a cumplir: hay un compromiso de la Fuerza Pública y del Ministro de Defensa de que esas 70 mil hectáreas se van a cumplir.

“Sumados los dos: las 40 mil hectáreas sustituidas y las 70 mil erradicadas forzosamente, quiere decir que este año, el año 2018, vamos a poder erradicar 110 mil hectáreas. Es una cifra muy importante, creo que sin precedentes, en la historia de la lucha contra el narcotráfico”, precisó el Mandatario.

Aspersión con drones

Además, el Jefe de Estado anunció que se adicionan a esta lucha elementos de innovación para hacerla más efectiva.

“El uso, por ejemplo, de orugas, que son una especie de tractores, para hacer más eficiente la erradicación forzosa. También hoy discutimos la utilización de los llamados drones, de los vehículos o los aviones no tripulados, los avioncitos no tripulados, que por su altura se asimilan a una aspersión terrestre, no aérea”.

Al respecto indicó que “se han hecho una serie de planes pilotos que han dado pie al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para decir: cumple con las condiciones de salud y de medio ambiente para poderla autorizar”.

“Repito: esto es una aspersión terrestre, que se asimila a lo que ya estamos haciendo, cuando los erradicadores van con unos tanques al hombro haciendo una aspersión terrestre. Este tipo de utilización de los llamados drones se asimila, por la altura, a una aspersión terrestre.

“O sea, no va a haber la deriva que llaman, que en la aspersión aérea los vientos se llevaban el glifosato a otros lugares y hacían estragos, aquí va a estar mucho más concentrado; además tiene algo muy importante: la concentración en la utilización de los drones va a ser del 50 por ciento de lo que se utilizaba anteriormente. Por eso desde el punto de vista de salud y de medio ambiente, recibimos de los dos ministerios la autorización”, sostuvo.

Otros logros

De acuerdo con el Mandatario, durante los ocho años anteriores el Gobierno y la Fuerza Pública han atacado a las organizaciones del narcotráfico donde más les duele y a los eslabones de la cadena donde esta lucha tiene mayor impacto.

“Hemos tenido unos resultados talvez sin precedentes: 2 mil toneladas de cocaína pura incautadas, es una cifra histórica. Hemos incautado 342 toneladas de base de coca, 5.500 toneladas de hoja de coca, más de 2.300 toneladas de marihuana y más de 3.500 kilos de heroína. Hemos también podido incautar los insumos: 35 millones de galones de insumos líquidos y más de 240 toneladas de insumos sólidos. En materia de extradición, este gobierno ha extraditado a 1.156 personas, que han sido solicitadas por diferentes países, especialmente por Estados Unidos”, indicó.

“Hemos querido ejercer un liderazgo desde el comienzo del Gobierno en esta lucha, precisamente porque somos el país que más sufre con este flagelo”, sostuvo.

El Mandatario reiteró que con este plan, “si funciona por primera vez, vamos a poder dejar de ser el primer productor de cocaína de mundo, un plan que tenemos que darle tiempo para que produzca los resultados”.

Consideró que este año, “con la experiencia que ya tenemos y con la experiencia del año pasado, puede significar, espero que así sea, que 110 mil hectáreas de coca dejen de existir de la faz de Colombia”.

Este es un problema mundial

Eso es un paso importantísimo, dijo y agregó que si en el plan con Estados Unidos, a cinco años, estaba reducir a la mitad la producción de cocaína, en los cultivos de coca, “con lo estamos haciendo en este año ya cumpliríamos más del 50 por ciento de esa meta”.

“De esa magnitud es el desafío que tenemos todos, y aquí lo que acordamos es trabajar en forma coordinada para poder lograr esa meta: 110 mil hectáreas, porque sería un mensaje del compromiso que Colombia tiene frente a nosotros mismos, porque esto lo hacemos por nuestra propia seguridad, no porque nadie nos está imponiendo, porque es lo que a Colombia le conviene.

“Pero también reclamamos con igual vehemencia que el resto del mundo, que los consumidores también se comprometan con igual vehemencia a la lucha contra el narcotráfico, porque este es un problema a nivel mundial”, concluyó el Presidente de la República.