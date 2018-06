Alianza del Pacífico crece en medio del amago de la guerra comercial: Santos

–El Presidente Juan Manuel Santos aseguró este martes que la Alianza del Pacífico avanza en una integración cada vez más profunda a pesar de la coyuntura internacional, “con este amago de guerra comercial, con estas nuevas fuerzas que están surgiendo, proteccionistas, que no creen en las entidades multilaterales, que no creen en el libre comercio sino en el comercio dirigido, administrado casi que caso por caso”.

Santos destacó los avances obtenidos por el bloque, integrado por Chile, Colombia, México y Perú en siete años de búsqueda de la integración profunda y dijo que si se mantienen sus principios, a ese proceso no lo detiene nada.

Los pronunciamientos los hizo el mandatario colombiano en la clausura del foro ‘Alianza del Pacífico: un Desafío Empresarial’, que se llevó a cabo en la sede la Cámara de Comercio de Bogotá.

Santos calificó la asociación de los cuatro países como el proceso de integración de América Latina más exitoso en su historia.

“Compartimos visiones democráticas, somos creyentes del libre comercio, nos gusta la inversión extranjera. Eso genera algún contraste con algunos países de la región, pero eso nos hace todavía más atractivos Mantengamos esa visión, mantengamos esos principios y mantengamos el apoyo del sector privado, y a la Alianza del Pacífico no hay quien la detenga”, sostuvo.

En el evento se firmó un memorando de intención entre las cámaras de comercio de los cuatro países, que busca fortalecer el intercambio y la cooperación empresarial para identificar muevas oportunidades de negocios.

El acuerdo lo suscribieron el presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Martín Carrizosa; y los presidentes de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, Peter Hill; la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff y la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani.

El Presidente Santos dijo que uno de los hechos de los cuales se siente especialmente orgulloso de su administración es el trabajo por la Alianza del Pacifico.

Hizo un recuento de la creación del grupo, en el 2011 y señaló que una de las claves del éxito de la Alianza del Pacífico es su enfoque en el sector empresarial.

“No burocracia, el juego que se le da al sector privado y que los gobiernos en lugar de dárselas de inteligentes, más bien dejen que la inteligencia sea del sector privado, que en materia de soluciones prácticas tiene más inteligencia que los gobiernos”, explicó.

Y añadió que “así fue que en la Alianza del Pacífico, se fue consolidando, se fue profundizando y hoy podemos decir sin lugar a dudas que ha sido el proceso de integración más exitoso que se ha hecho en la historia de América Latina”.

El Mandatario colombiano llamó la atención de que la Alianza tiene en este momento cerca de 52 países observadores, “que ven el inmenso potencial de sus cuatro economías fundadoras, que juntas son la séptima u octava economía del mundo, que son las que están creciendo a las tasas más altas, que tienen una visión parecida en materia de modelo económico, de inserción en los mercados globales, y que pueden convertirse realmente en una verdadera potencia comercial y económica”.

Destacó también la creación de la categoría de países asociados, entre los cuales se estudia la adhesión de Nueva Zelandia, Australia, Singapur y Canadá.

“La Alianza ya se posicionó, ya está posicionada ante el mundo, y lo que hemos tratado de hacer en estos años es tomar medidas prácticas que nos ayuden a profundizar la integración y a volvernos cada vez más competitivos y convertir la Alianza en un receptor de inversión”, continuó el Presidente Santos.

Agregó que “al fin y al cabo en el mundo lo que los países buscan, quieren y compiten para atraer es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, no hay generación de riqueza”.

El gobernante recordó que Colombia ejerce actualmente la presidencia pro témpore de la asociación y la entregará a Perú en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a realizarse el 23 y 24 de julio en Puerto Vallarta (México).

Confió en que los nuevos presidentes de los países del área continúen impulsando la Alianza, ante “la contundencia de los hechos”, pese a que algunos “no están muy sintonizados con esta visión del desarrollo, con este modelo de crecimiento y de inserción en los mercados internacionales”.

Comentó que “cuando ven la realidad de la Alianza del Pacífico, lo que nos ha sucedido hasta ahora, los presidentes que han llegado con cierta aprehensión es que inmediatamente entienden la importancia y, como dicen popularmente, se montan en el tren”.

“Yo estoy seguro que el presidente que me va a suceder se va a montar en el tren, el Presidente que vaya a suceder a Peña Nieto (México), pues espero que también se monte en el tren. El Presidente Piñera (Chile) ya está montado en el tren, porque fue uno de los conductores de la primera locomotora. Y Perú también”, expresó.

Por último manifestó que “estamos viviendo un momento de incertidumbre en ese frente, cada vez más preocupante, y eso hace que la integración de estos cuatro países, instituciones como la Alianza del Pacífico, se conviertan en algo más importante”.