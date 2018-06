Colombiana es agredida brutalmente por un hombre en Portugal

Se trata de Nicol Valentina Jiménez, quien en un nuevo caso de racismo, ahora en la ciudad de Oporto, recibió de un guarda de seguridad un ataque violento a golpes luego de que, al verla, le dijera: “tu aquí no entras negra de mierda”.

Nicol Jiménez señaló a una cadena radial colombiana que: “Me subí a un bus y -el sujeto- me empezó a empujar afuera del vehículo gritándome: ‘tu aquí no entras negra de mierda’. Entonces pensé: ‘porqué el señor está así, porqué me tiene que hablar así’. Y empezó a golpearme, a darme puños. Sangré de la nariz y de la boca. Le dije groserías y que parara pero él me volvió a golpear. Entonces caí al suelo (…) cuando me intenté levantar me puso todo su peso sobre mí”.

Y agregó que: “Yo estaba en el suelo del hospital llorando, solo recordaba los gritos de la gente y los golpes, me preguntaban cómo era posible que éste tipo me agrediera en vez de que me protegiera (…) había mucha gente en la calle”.

También relató que: “Cuando la policía llegó, me trató como si fuera una criminal, no me preguntó mi nombre ni lo que había pasado, era como si yo no estuviera ahí”.

Jiménez explicó que vive desde los 5 años en Portugal y que, cuando dice que es colombiana, la gente no lo cree pues habla muy bien el portugués. “Yo ya no tengo acento, ya lo he perdido. Mucha gente me pregunta de dónde soy, que si de Brasil, que si de África (…) pero el guarda de seguridad me juzga por mi apariencia”.

La colombiana hizo la denuncia dijo que: “Yo denuncié todo, puse una queja, una demanda. Hay muchas fotos de cómo quedé luego de que este señor me golpeara”.

Y agregó que: “Ya hablé con la Embajada, se enteraron y me están pidiendo la fotografía para la queja porque van a llamar al gobierno portugués para que este proceso acelere, porque como en todo el mundo, la justicia es muy lenta. Mi propósito es que este tipo de casos no vuelvan a pasar”.