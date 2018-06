Con éxito culminó el empalme del sector Vivienda

En tiempo record culminó el proceso de empalme del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual, el comité coordinador del Gobierno entrante recibió a satisfacción los logros y retos que tendrá la administración del presidente electo Iván Duque, para continuar reduciendo brechas en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico.

“Para el gobierno entrante es una satisfacción encontrar este buen ambiente de trabajo, de cooperación, de flujo de información. Nosotros simplemente recibimos esta información y estamos procesándola, con esta reunión damos por terminado el empalme del sector de Vivienda”, comentó Jonathan Malagón, Coordinador del proceso de empalme en el sector vivienda.

Por su parte, el Ministro de Vivienda Camilo Sánchez Ortega, destacó la agilidad del proceso de empalme donde primo el dialogo constructivo y propositivo. Además, entregó 20 recomendaciones para “construir sobre lo construido” y que el sector continúe siendo una de las locomotoras que impulsan el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

“Yo me siento muy satisfecho y feliz de poder decirle a los colombianos que este es uno de los ministerios que le ha cumplido a Colombia y ha cumplido las expectativas y que, como en toda parte del Gobierno, no tiene nada que ocultar. Aquí los libros están abiertos, las informaciones están para que las conozcan no solamente ellos, sino todos los colombianos, porque creemos que así se realiza el buen gobierno”, señaló el jefe de la cartera de vivienda.

Dentro del paquete de recomendaciones entregadas al Comité coordinador se destaca: garantizar los recursos en subsidios para programas como, por ejemplo, el de “Mi Casa Ya” y un presupuesto cercano a los $4 billones de pesos que se requiere para fortalecer la política de vivienda, agua y saneamiento básico.

Además, unificar toda la construcción de vivienda en esta cartera, avanzar en el proceso de consolidación de la nueva sede del Ministerio, llevar a buen término proyectos prioritarios de acueducto y alcantarillado, dar mayor seguridad jurídica, fortalecer la política de acompañamiento social en los proyectos de vivienda.

De otra parte, continuar con las buenas prácticas que se institucionalizaron en los últimos 8 años y que permitieron la iniciación de 1.750.000 viviendas y la entrega de 275 mil casas gratuitas. Así mismo, se logró que hoy 6,8 millones de colombianos por primera vez tengan agua potable y 7,4 millones alcantarillado.

“Logramos reducir el déficit habitacional en Colombia llevándolo a un 5,2% y lo más probable es que cerremos este Gobierno con una cifra de 5%. Aquí lo importante es que la mayoría de los procesos han sido financiados y se han dejado con los recursos necesarios y no estamos dejando dolores de cabeza que puedan ser muy complicados, puntualizó el Ministro de Vivienda”, Camilo Sánchez Ortega.