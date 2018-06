Contraloría se reafirma en que Reficar maquilló cifras para mostrar resultados inexistentes

-En respuesta a un comunicado de las directivas de Reficar en el cual estas rechazaron la opinión negativa sobre los estados financieros de la empresa, la Contraloría General de la República se reafirmó en sus conceptos y notificó que evidenció de modo incontrastable que al cierre del ejercicio 2017 los estados financieros de la Refineria de Cartagena, fueron maquillados para mostrar resultados inexistentes.

El organismo de control reitera que no es coherente el resultado financiero mostrado, cuando Reficar tiene pérdidas brutas de $52,838 millones y costos operativos (administración, operación y otros) superiores a 740 mil millones.

El organismo de control estableció que a pesar de que los estados financieros de la empresa fueron preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, se evidencia una sobrestimación de los activos en cuantía de $2.9 billones.

Agrega que este resultado se da por incorrecciones en los estados financieros, que se derivan de hacer pagos a contratistas que no debían reconocerse y pagar valores superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los contratos, entre otras situaciones irregulares.

En su réplica a las directivas de Reficar, la Contraloría hace las siguientes precisiones:

“Frente al comunicado de prensa de Reficar mediante el cual rechaza la opinión negativa sobre los estados financieros que emitió la Contraloría General de la República, este organismo de control ratificó los resultados plasmados en el informe de la auditoría financiera a la vigencia 2017, realizado en el primer semestre de 2018, e hizo las siguientes precisiones sobre el tema:

La Contraloría General de la República evidenció de modo incontrastable que al cierre del ejercicio 2017 los estados financieros de Reficar presentan incorrecciones materiales en las cuentas de propiedad, planta y equipo.

Estas incorrecciones se derivan actuaciones relacionadas con pagos a contratistas por conceptos que no debían reconocerse, desembolsos por trabajos no realizados y servicios no recibidos, valores superiores a los establecidos en las condiciones pactadas en los contratos y legalización de anticipos sin los soportes requeridos realizados durante la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería.

Todo lo señalado representa una sobrestimación de los activos en una cuantía de $2.9 billones, a pesar de que los estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

De igual manera, se pudo constatar que en los modelos utilizados para calcular las estimaciones contables del valor razonable, los datos utilizados para el margen de refinación y el precio de las materias primas no son consistentes con los valores observables en el mercado ni con los resultados de la información financiera histórica de Reficar, muy a pesar de que cálculo del deterioro se haya realizado de conformidad con las normas internacionales de contabilidad.

Al comparar el valor calculado por deterioro al finalizar el 2017 con el establecido en el 2016, se encontró que la refinería disminuyó el valor del deterioro de los activos en $1,5 billones.

Lo anterior trae como efecto un incremento en los ingresos de la empresa e incide en un resultado operacional positivo de $48.094 millones, situación que no se daría con el giro ordinario de la empresa ya que los costos operacionales de la planta son superiores a los ingresos netos.

La forma más elemental de medir la productividad de una empresa es a través del margen bruto, el cual compara las ventas con el costo de las mismas. El resultado de este indicador es negativo para Reficar en los últimos años, incluyendo el 2017, en donde se pierden $52,838 millones.

Para la CGR, no es coherente que teniendo estas pérdidas brutas y con costos operativos (administración, operación y otros) superiores a $740 mil millones, la empresa muestre una utilidad neta positiva, todo gracias a un ajuste contable.

En el ejercicio auditor, se pudo evidenciar que los indicadores financieros de Reficar, no cumplen con las proyecciones estimadas y presentadas a los bancos para el trámite de los créditos con la banca internacional en donde se suponía que el proyecto generaría utilidades suficientes para cubrir la deuda y generar utilidades para sus dueños, aunque los mismos, comparativamente experimentaron una mejora frente a los años anteriores.

Con los flujos de caja generados por la operación hasta el 2017, y al menos hasta el 2021, Reficar no podía cumplir con sus compromisos financieros, razón por la cual Ecopetrol se vio en la necesidad de asumir la deuda con los bancos internacionales.

El resultado neto obtenido por Reficar para la vigencia 2017, muestra una alta incertidumbre ya que se apalanca, exclusivamente, en un ajuste contable de deterioro, situación que no le garantiza una buena posición financiera aun siendo el mismo positivo.

Finalmente, hay que tener en cuenta, que la asunción de la deuda por parte de Ecopetrol mejora la estructura financiera de Reficar, lo cual quiere decir que no se está cumpliendo con las proyecciones de la compañía al momento de estructurar el proyecto de modernización y ampliación de la refinería.