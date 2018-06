Diego Maradona aclara rumores sobre su estado de salud después del partido de Argentina

A través de las redes sociales, el exfutbolista Diego Armando Maradona aseguró que se encuentra bien de salud, tras ser atendido por paramédicos al finalizar el partido entre Argentina y Nigeria en el estadio de San Petersburgo, Rusia.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!”, escribió Maradona en Instagram.

A Diego Armando Maradona se le vio bastante eufórico y tuvo tiempo hasta para dormir en en palco de honor que le fue asignado.

También estaba haciendo peinetas a un grupo de hinchas que se encontraba en la parte baja del estadio.

Al final del partido, Maradona debió ser trasladado a una sala del estadio de San Petersburgo para que fuera atendido por personal médico, puesto que sufrió una supuesta descompensación.

En redes sociales, empezó a circular el rumor sobre la muerte de Maradona. Sin embargo, fue él mismo Diego en desmentir todo y aclarar que está bien de salud.