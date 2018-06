Distrito rescata serpientes exóticas abandonadas en una bodega de encomiendas

Loterias

Loterías del 26 junio en Colombia:

Cruz Roja 9689 – Serie 169

Huila 3435 – Serie 060

DORADO

Mañana 7493 – Tarde 7969

CULONA:

0005

SUPER ASTRO SOL

7437 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

7897 – Signo Aries

PIJAO:

4540

PAISITA:

Día 6977 – Noche 3177

CHONTICO:

Día 7531 – Noche 6197

CAFETERITO:

Tarde 4201 – Noche 0121

SINUANO:

Día 8355 – Noche 9361

CASH THREE:

Día 536 – Noche 817

PLAY FOUR:

Día 0883 – Noche 2921

SAMAN:

4688

CARIBEÑA:

Día 0403 – Noche 4633

WIN FOUR:

7153

EVENING:

9888

MOTILÓN:

Tarde 7605 – Noche 0891

LA FANTÁSTICA:

Día 2306 – Noche 7035

ANTIOQUEÑITA

Día 6822 – Tarde 0219